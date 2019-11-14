ВТБ открыл первый офис в Алейске

Новости 14.11.2019 9:05 88

ВТБ открыл первый офис в Алейске. Он стал 20-ой точкой продаж банка в Алтайском крае.

Новый операционный офис ВТБ находится в самом центре г. Алейск по адресу ул. Комсомольская, 118. В шаговой доступности от него располагаются государственные учреждения и важные объекты социальной инфраструктуры.

В точке продаж предоставляется широкий спектр банковских услуг: от оформления банковских карт и подачи заявок на кредит до открытия вкладов и брокерских счетов. Здесь же можно подключиться к web-версии ВТБ-Онлайн, который позволит в дальнейшем проводить большинство необходимых банковских операций дистанционно.

Кроме того, в круглосуточной зоне самообслуживания установлены два банкомата, с помощью которых клиенты могут в любое время осуществить необходимые платежи и переводы, пополнить счет, внести платеж по кредиту, снять наличные и совершить иные операции. Устройства оснащены современной технологией recycling, которая позволяет обеспечить более длительную работу банкомата без остановок на инкассацию, что является значительным преимуществом для пользователя.