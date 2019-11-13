«Культурные сезоны»: в Барнауле пройдут бесплатные творческие мастер-классы и лекции

Новости 13.11.2019 17:09 69

С 14 ноября по 15 января в Барнауле пройдут мастер-классы по рисунку и живописи, гончарному мастерству, ораторскому искусству и культуре речи, а еще открытый городской лекторий и многое другое в рамках проекта #Культурныесезоны. Проект реализуется галереей Нагорная, при поддержке Сибирской генерирующей компании. Участие во всех мероприятиях и мастер-классах бесплатное.

Это второй сезон проекта. У каждого сезона есть своя специфика - зимний пройдет под слоганом «Фестиваль знаний» и будет включать в себя серию мероприятий, направленных на то, чтобы дать возможность барнаульцам получить новые интересные знания сразу по нескольким направлениям: искусство и культура, городская среда, бизнес и прикладное творчество.

С 14 ноября 2019 года по 15 января 2020 года проект будет проходить сразу на двух площадках: галерея Нагорная (ул.Аванесова,30) и ТЦ Галактика (пр.Строителей,117).

Участником проекта может стать любой желающий, для этого просто необходимо выбрать для себя понравившееся событие и зарегистрироваться на сайте http://sezony.woop.pw . Регистрация на мастер-классы и лекции, которые будут проходить в галерее - обязательна, так как количество мест ограничено. Пока расписание составлено до конца 2019 года, в дальнейшем оно будет дополняться.

Бесплатные мастер-классы по живописи и рисунку для детей и взрослых, открытые мастерские с известными барнаульскими художниками, мастер-классы по гончарному мастерству, лекции по искусству и культуре речи, конкурс ораторского мастерства, открытый городской лекторий - это далеко не все активности, которые ждут горожан в зимней серии мероприятий образовательного проекта «Культурные сезоны».

Кульминацией зимнего сезона станет открытый концентр известной современной поэтессы Ах Астаховой, который пройдет 15 декабря в главном атриуме ТЦ Галактика.

Все актуальные новости проекта вы также найдете на официальной странице проекта в инстаграме: www.instagram.com/cultseasons/

#Культурныесезоны — открытый образовательный проект: выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе. Впервые прошел в 2018 году при поддержке Сибирской генерирующей компании и включал в себя художественную выставку, мастер-классы и лекции на тему искусства.