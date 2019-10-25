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Вернуть тепло не преминули, пока Медведев в Барнауле: на ТЭЦ Ярового ликвидировали аварию

Новости
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Сегодня утром были устранены возникшие двумя днями ранее неполадки на ТЭЦ Ярового, передает пресс-служба губернатора Алтайского края.

Теплоснабжение восстановлено – главным источником тепла стал котел №10, прошедший в конце октября плановый капитальный ремонт. Напомним, что ТЭЦ Ярового находится не в лучшем состоянии. 11 ноября возникли неполадки на котле №9, а 25 октября сломался котел №7.

Ситуация складывается угрожающая, особенно в связи с приближением зимних холодов. Как будет решаться проблема теплоснабжения Ярового – пока неясно.

Ни одного целого котла: почему остановилась ТЭЦ Ярового

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Автор: Политсиб.ру

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