Вернуть тепло не преминули, пока Медведев в Барнауле: на ТЭЦ Ярового ликвидировали аварию

Новости 13.11.2019 14:45 351

Сегодня утром были устранены возникшие двумя днями ранее неполадки на ТЭЦ Ярового, передает пресс-служба губернатора Алтайского края.

Теплоснабжение восстановлено – главным источником тепла стал котел №10, прошедший в конце октября плановый капитальный ремонт. Напомним, что ТЭЦ Ярового находится не в лучшем состоянии. 11 ноября возникли неполадки на котле №9, а 25 октября сломался котел №7.

Ситуация складывается угрожающая, особенно в связи с приближением зимних холодов. Как будет решаться проблема теплоснабжения Ярового – пока неясно.