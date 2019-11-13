Дорожники Алтайского края перешли в режим повышенной готовности

Новости 13.11.2019 14:09 140

В связи с ухудшением погодных условий, резким похолоданием и снегопадом, дорожные службы региона перешли на работу в режиме повышенной готовности.

В региональном Минтрансе рассказали, что для безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения службами края обеспечена готовность почти тысячи единиц снегоуборочной техники.

«12 ноября на региональных трассах в северо-восточном, центральном и восточном направлениях работали более 120 машин, было использовано порядка 230 тонн противогололедных материалов. Кроме того, дорожники трудятся и на федеральных дорогах – при необходимости на линию выходят около 300 единиц снегоуборочной техники», - говорится в сообщении ведомства.

Обстановку в крае контролируют диспетчерские службы Алтайавтодора и ФКУ Упрдор «Алтай», используя метеостанции, охватывающие всю дорожную сеть региона. Стоит также отметить, что диспетчеры обучаются на специальных семинарах новым технологиям, позволяющим точнее устанавливать прогнозы и благодаря этому принимать оптимальные решения – к примеру, по началу времени работы или изменению участка, на котором следует провести мероприятия из-за смены циклона.

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Автолюбителям напоминают о необходимости соблюдения ПДД и скоростного режима. От этого зависит безопасность всех участников дорожного движения.