Путин сократил рабочий день на селе для женщин

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращение рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новому нормативу для женщин, живущих и работающих в сельской местности, сокращается продолжительность рабочего времени — теперь она составляет не более 36 часов в неделю, однако оплата труда при этом сохраняется на прежнем уровне, как за 40 часов.
На тех предприятиях, где рабочий день разделен на части, минимальная зарплата труда будет зафиксирована в размере, установленном на день вступления закона в силу.
Это временная мера и касается только административного персонала