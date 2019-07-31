Путин сократил рабочий день на селе для женщин

Новости 13.11.2019 13:50 163

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращение рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому нормативу для женщин, живущих и работающих в сельской местности, сокращается продолжительность рабочего времени — теперь она составляет не более 36 часов в неделю, однако оплата труда при этом сохраняется на прежнем уровне, как за 40 часов.

На тех предприятиях, где рабочий день разделен на части, минимальная зарплата труда будет зафиксирована в размере, установленном на день вступления закона в силу.