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Путин сократил рабочий день на селе для женщин

Новости
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращение рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому нормативу для женщин, живущих и работающих в сельской местности, сокращается продолжительность рабочего времени — теперь она составляет не более 36 часов в неделю, однако оплата труда при этом сохраняется на прежнем уровне, как за 40 часов.

На тех предприятиях, где рабочий день разделен на части, минимальная зарплата труда будет зафиксирована в размере, установленном на день вступления закона в силу.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ТАСС

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