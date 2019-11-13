«Вопросы не решаются». Новосибирские дольщики объявили голодовку

Новости 13.11.2019 12:45 57

Инициативная группа «Лиги дольщиков Новосибирска» намерена начать общегородскую голодовку для привлечения внимания губернатора Андрея Травникова и мэра Анатолия Локтя к своим проблемам, пишет «Тайга. Инфо» со ссылкой на слова организаторов.

Начало акции запланировано на 22 ноября. В акции примут участие жители, не получившие квартиры в домах на улицах Печатников, Связистов, Тульской и в ЖК «Три Богатыря», которые стали долгостроями.

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«Список объектов еще не полный, другие объекты еще присоединятся», - прокомментировали ситуацию дольщики.

Идея начать новую голодовку принято после заседания комиссии по вопросам масштабных инвестиционных проектов. По словам пострадавших, на встрече были только чиновники департамента строительства мэрии и один представитель областного минстроя.

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«Всем навязывалась стройка Бородина. По Ивлева, 160 вопрос оставили открытым, видимо 27 лет мало для долгостроя, чтобы решить вопрос. Вопрос был по «Трем Богатырям», доплата за 37 метров — 508 тысяч и четыре квадрата от квартиры забрали. За то всё по закону. В общем, вопросы не решились и не решаются», - рассказали в «Лиге дольщиков».

Под «стройкой Бородина», поговаривают, подразумевался инвестпроект СК «ВИРА-Строй» в Кировском районе. Губернатор Андрей Травников ранее подписал распоряжение о выделении этой компании 4,5 га земли в аренду без торгов при условии вложения 70 млн рублей в долгострои на улицах Галащука, 15 и Связистов, 13/1. Кроме того, из более чем 30 тысяч кв.м жилья, которое планируется построить на улице Бородина, 1,5 тысяч кв.м нужно передать обманутым дольщикам.

Для справки, «ВИРА-Строй» - известный новосибирский застройщик. Совладельцами компании являются сын депутата Госдумы Александра Карелина Денис, депутат новосибирского заксобрания Александр Аксёненко, Анна и Сергей Аксёненко, депутат горсовета Александр Савельев и Павел Савельев. «ВИРА-Строй» застраивает жилмассив «Матрешкин двор».

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Кроме того, один из дольщиков вышел с одиночным пикетом к зданию Минстроя РФ в Москве. В столице запланированы и новые одиночные пикеты.

Напомним, предыдущая голодовка прошла у новосибирского правительства в октябре 2019 года. В трехдневной акции участвовали больше 10 человек. Полиция пыталась призвала их разойтись. Чиновники и сотрудники МВД не позволили протестующим поставить палатку, поэтому они ночевали на лавочках при температуре около нуля. Две женщины были госпитализированы.