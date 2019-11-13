Под Барнаулом появится самый густонаселенный коттеджный поселок

Рядом с селом Фирсово, расположенном в 20 км от центра Барнаула, построят еще один коттеджный поселок, сообщает «Алтайский портал недвижимости».
Территория находится в глуши: расстояние до Фирсово – 7 км, до Баюновских ключей – 9 км. Соответственно, в таком же удалении находятся ближайшие межпоселковые трассы и все объекты социальной инфраструктуры. Вдоль будущего поселка – несколько мелких и крупных озер, неподалеку протекает река Лосиха, проходит железная дорога.
Территорию пытается продать сам собственник на сайтах объявлений. В описании он указывает, что земли подходят для возведения коттеджного поселка. Разрешенный вид использования – для дачного строительства. Будущий собственник сможет создать и свои инфраструктурные объекты.
Из данных публичной кадастровой палаты следует, общая площадь составляет 90 га. С учетом градостроительных норм здесь планируется нарезать 720 участков по 10 соток. В этом случае поселок будет одним из самых густонаселенных – в среднем сейчас в Барнауле и пригороде в коттеджных комплексах располагают по 300 усадеб (минимум 40, максимум 700). Территория не размежевана на участки для индивидуального строительства, а значит, будущий инвестор сможет изменить концепцию.
На самих участках находится пустырь и маленькие хвойные деревья. Интересно, что на окраине будущего поселка есть небольшой островок, спрятанный в лесу. Его предлагают использовать для размещения корпоративной базы отдыха или учебного центра.
«Получены технические условия на газ и электроэнергию. Можно прописываться. Рассматриваем: продажу, инвестиции (долевое участие по строительству поселка), обмен на недвижимость и другие интересные предложения», - поясняет продавец, который пытается реализовать объект за 21,6 млн рублей из расчета 30 тысяч рублей за один участок.