Под Барнаулом появится самый густонаселенный коттеджный поселок

Новости 13.11.2019 11:44 155

Рядом с селом Фирсово, расположенном в 20 км от центра Барнаула, построят еще один коттеджный поселок, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Территория находится в глуши: расстояние до Фирсово – 7 км, до Баюновских ключей – 9 км. Соответственно, в таком же удалении находятся ближайшие межпоселковые трассы и все объекты социальной инфраструктуры. Вдоль будущего поселка – несколько мелких и крупных озер, неподалеку протекает река Лосиха, проходит железная дорога.

Территорию пытается продать сам собственник на сайтах объявлений. В описании он указывает, что земли подходят для возведения коттеджного поселка. Разрешенный вид использования – для дачного строительства. Будущий собственник сможет создать и свои инфраструктурные объекты.

Из данных публичной кадастровой палаты следует, общая площадь составляет 90 га. С учетом градостроительных норм здесь планируется нарезать 720 участков по 10 соток. В этом случае поселок будет одним из самых густонаселенных – в среднем сейчас в Барнауле и пригороде в коттеджных комплексах располагают по 300 усадеб (минимум 40, максимум 700). Территория не размежевана на участки для индивидуального строительства, а значит, будущий инвестор сможет изменить концепцию.

На самих участках находится пустырь и маленькие хвойные деревья. Интересно, что на окраине будущего поселка есть небольшой островок, спрятанный в лесу. Его предлагают использовать для размещения корпоративной базы отдыха или учебного центра.