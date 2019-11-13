Дорогу в Барнауле залило водой после прорыва трубы

Новости 13.11.2019 11:05 171

Вечером, 12 ноября, в Барнауле на улице Попова прорвало трубу, вода разлилась по дороге. Об этом сообщают очевидцы.

«Как мы все помним, работы по прокладке труб там шли все лето. Итог: они выдержали ровно два месяца», – рассказал интернет-пользователь Елисей.

Как пояснили «Политсибру» в барнаульском водоканале, повреждение произошло на трубе, которую обслуживает водоканал, а ремонт проходил на сетях «Сибирской генерирующей компании».

По снимкам с места происшествия видно, что в результате происшедшего проезжая часть в районе остановки «Павловский тракт» оказалась покрыта водой.