Дорогу в Барнауле залило водой после прорыва трубы

Вечером, 12 ноября, в Барнауле на улице Попова прорвало трубу, вода разлилась по дороге. Об этом сообщают очевидцы.
«Как мы все помним, работы по прокладке труб там шли все лето. Итог: они выдержали ровно два месяца», – рассказал интернет-пользователь Елисей.
Как пояснили «Политсибру» в барнаульском водоканале, повреждение произошло на трубе, которую обслуживает водоканал, а ремонт проходил на сетях «Сибирской генерирующей компании».
По снимкам с места происшествия видно, что в результате происшедшего проезжая часть в районе остановки «Павловский тракт» оказалась покрыта водой.