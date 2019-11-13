Алтайские специалисты рассказали о радиоактивном загрязнении

На сегодняшний день существует много видов загрязнений, и многие из них имеют различный масштаб распространения. Радиоактивное загрязнение происходит в зависимости от объекта – источника радиоактивных веществ. Данный вид загрязнения может произойти по причине испытаний ядерного оружия либо из-за аварии на атомной электростанции. На данный момент в мире существует 430 атомных реакторов, 46 из которых находится в России.
Причины радиоактивного загрязнения
Теперь поговорим о причинах радиоактивного загрязнения подробнее. Одна из основных – это ядерный взрыв, в результате которого происходит радиоактивное облучение активными радиоизотопами почвы, воды, пищи и т.п. Кроме этого, важнейшей причиной данного загрязнения является утечка радиоактивных элементов из реакторов. Во время перевозки или хранения радиоактивных источников может произойти также утечка.
Среди важнейших радиоактивных источников следует назвать следующие:
· добыча и обработка полезных ископаемых, содержащих радиоактивные частички;
· использование каменного угля;
· ядерная энергетика;
· теплоэлектростанции;
· локации, где проводятся испытания ядерного оружия;
· ядерные взрывы по ошибке;
· атомные корабли;
· крушение спутников и космических кораблей;
· некоторые виды боеприпасов;
· отходы с радиоактивными элементами.
Загрязняющие компоненты
Существует множество радиоактивных загрязняющих компонентов. Основной из них – это йод-131, во время распада которого происходит мутация и гибель клеток живых организмов. Он попадает и оседает в щитовидной железе людей и животных. Стронций-90 является очень опасным, откладывается в костях. Цезий-137 считается основным загрязнителем биосферы. Среди других элементов, опасен кобальт-60 и амерций-241.