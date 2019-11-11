Заринск вслед за Бийском «утонул» в мусоре

Новости 13.11.2019 10:05 328

В Бийске продолжаются активные работы по вывозу скопившегося мусора в рамках ЧС. Тем временем жители Заринска жалуются на переполненные мусорные контейнеры. Горожане говорят, что с некоторых площадок мусор не вывозят по нескольку дней. В причинах мусорного коллапса разбирался «ТОЛК».

Порочный круг

За вывоз мусора в Заринске отвечает региональный оператор ООО «Спецобслуживание – Центральное». Эта организация уже не раз оказывалась в центре скандала. В результате некачественной работы регионального оператора и управляющих компаний в наукограде образовалось семь свалок. Выяснилось, что похожая ситуация складывается в Заринске.

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«На прошлой неделе мусор из города практически не вывозили. Частный сектор был им завален. Собаки растаскивали пакеты по улицам. Уже после этого мусор стал скапливаться на площадках многоквартирных домов. Поскольку я являюсь арендатором полигона, могу вести учет автомобилей, которые привозят мусор. В воскресенье по многоэтажной застройке работал всего один автомобиль. До «мусорной реформы» Заринск обслуживало четыре автомобиля, по одному на каждый микрорайон», – поделился местный житель Алексей Лесюков.

Стало известно, что особенно сложная ситуация с вывозом мусора сложилась по адресам: Таратынова, 1; 40 лет Победы, 6; 40 лет Победы, 4/1.

Чтобы не быть голословным, мужчина заснял переполненные мусорные баки на видео. Эти ролики быстро разлетелись по местным пабликам.

Кстати, пока горожане возмущаются по поводу происходящего, директор ООО «Спецобслуживание – Центральное» Алексей Щербатов с бодрой уверенностью в голосе заявляет, что никаких проблем с вывозом мусора в Заринске нет.

Мнение местных властей

В администрации Заринска также разводят руками и закрывают глаза на «отходные» проблемы.

«Когда поступают жалобы от жителей, мы выезжаем по адресам, где есть случай невывоза мусора. Если что-то есть, я фиксирую, делаю фотографии, и тогда мы пишем письма региональному оператору и в Минстрой края», – заявила главный специалист по управлению городским хозяйством администрации Заринска Анна Шишкина.

Она же добавила, что региональный оператор, как правило, на эти письма не реагирует. Представитель администрации Заринска уточнила, что накануне в очередной раз выезжала на проблемные площадки. Предварительно она приглашала присоединиться к этой работе представителя регионального оператора, но тот не поехал. Такая же ситуация произошла в конце прошлой недели.

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Руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления, председатель общественного совета при Минстрое Алтайского края Дмитрий Косов отметил, что в Заринске изначально было не все гладко с реализацией «мусорной реформы», однако люди, конечно же, вправе рассчитывать на то, чтобы мусор в городе вывозили своевременно:

«Первое, что стоит сделать, – это обратиться в свою управляющую компанию либо ТСЖ. Если результата все равно нет, у собственников есть несколько вариантов для разрешения проблемы – можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию, прокуратуру, Роспотребнадзор, а также администрацию города».

Эксперт обратил внимание на еще один не менее важный вопрос. В ситуации, когда услуга не предоставляется вовсе или она некачественная, собственник вправе добиться того, чтобы был сделан перерасчет.

Бардак заметила Москва

Ранее сообщалось, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что власти на местах должны принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций.

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«Какими бы не были причины остановки регоператора, муниципальные власти приняли непопулярное, но верное решение для недопущения возникновения простоя в процессе вывоза отходов с жилых территорий. Город и его жители не должны пострадать от действий или бездействий регионального оператора, - отметил министр.

Он назвал 16 регионов России, которым необходимо обратить особое внимание на деятельность региональных операторов по обращению с ТКО. В свете последних событий Алтайский край также попал в этот список.