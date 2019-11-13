Уровень удовлетворенности властью растет в Алтайском крае

Новости 13.11.2019 9:40 292

Эксперты провели опрос, в ходе которого выяснили, в каких регионах России люди больше всего довольны властью.

Лидерами среди них стали - Башкирия и Ленинградская область. Однако численность их жителей, которым нравится, как к ним относится власть - всего 13%. Об этом говорят результаты опроса АКСИО-8, который размещен на сайте ИА «Красная Весна».

Любопытно, что на втором месте за Башкирией и Ленобластью следуют Алтайский край и Санкт-Петербург (12% довольных). На третьей позиции Орловская, Свердловская, Калужская, Ростовская области и Удмуртия с 11%. Минимально число довольных властью в Ульяновской и Саратовской (6%) областях.

Примечательно, во всех регионах России число граждан, довольных властью, минимально и сильно уступает количеству недовольных. Например, в двух регионах-лидерах по позитивному отношению к власти число недовольных ею значительно выше: 67% в Башкирии и 71% в Ленобласти. Лидерами антирейтинга стали Кировская (81% относится к власти негативно), Белгородская (80%) и Ульяновская (78%) области.

Очевидно, что жители регионов в своей оценке того, как относятся к ним власти, опираются и на действия местных чиновников, и на положение в регионе. Общим остается то, что во всех регионах абсолютное большинство граждан категорически недовольны тем, как относятся к ним власть.