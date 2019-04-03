450 молодых семей смогут улучшить жилищные условия в следующем году - депутат АКЗС

Новости 13.11.2019 8:45 321

На подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» из бюджетов всех уровней в 2020 году планируют выделить 320 млн рублей. Это на 45% больше по сравнению с 2019 годом, сообщила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко в ходе интернет-конференции на сайте краевого парламента.

«Средства направят на покупку и улучшение жилищных условий. Помощь будет оказана порядка 450 семьям, которые вошли в программу «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае». Окончательные средства на реализацию этой программы будут утверждены законом о краевом бюджете на 2020 и последующие годы на ноябрьской сессии АКЗС», - сообщила Ильюченко.

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Отвечая на вопрос о возможных путях совершенствования программы, депутат отметила, что существующую очередность среди молодых семей было бы целесообразно разделить на два самостоятельных потока - «молодая семья» и «многодетная молодая семья».

«В Алтайском крае количество многодетных семей - участников подпрограммы - ежегодно увеличивается. В связи с тем, что данные семьи включаются в списки молодых семей - участников программы в приоритетном порядке, для семей, воспитывающих не более двух детей, срок ожидания получения социальной выплаты увеличивается», - объяснила председатель комитета.

Вместе с тем парламентарий подчеркнула, что краевая программа разработана в соответствии с федеральной программой по обеспечению жильем молодых семей, в которой прописаны условия и порядок ее реализации, в том числе финансовая составляющая. Поэтому совершенствование региональной программы возможно только после внесения соответствующих изменений в федеральную.

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Добавим, что за все время реализации программы более 9 тысяч молодых семей Алтайского края смогли улучшить жилищные условия благодаря господдержке.