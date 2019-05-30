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Аэропорт, дорога на Казахстан и промышленность: какие проекты «разгонят» Алтайский край

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Алтайский край в ближайшее время при помощи федерального финансирования сможет реализовать ряд крупных инвестпроектов, которые помогу выйти региону из числа отстающих. О конкретных направлениях и суммах рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Накануне в правительстве региона прошло совещание по вопросам подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, передает пресс-служба губернатора.

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«Буквально на днях правительство приняло решение о том, что субсидии, которые поступают в десятки регионов, в том числе в Алтайский край, будут составлять применительно к Алтайскому краю не 93, а 99% по всем направлениям. Это любые меры поддержки, которые финансируются из федерального бюджета. Сейчас мы рассматриваем, как в следующем году будет финансироваться программа. Рассматриваются различные дополнительные варианты. Бюджет находится во втором чтении, идет поиск ответов на все эти вопросы», - отметил Максим Топилин.

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По его словам, удалось достичь договоренностей Минтрансом, Минсельхозом, Минпромом, Минстроем, Минздравом, Минкультом и Минспортом.

«Минтруд принял по своей линии решение включить Алтайский край в программу поддержки такого проекта, как «Социальный контракт». Это новые условия для помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Рассчитываем, что в рамках этой программы мы будем снижать показатель бедности. Это программа «Долговременный уход», которая, я считаю, является очень важной с точки зрения заботы о старшем поколении. Это проект, который мы реализуем вместе с общественными организациями», - сообщил Топилин.

Удалось согласовать ряд инвестиционных проектов с Министерством промышленности страны. В частности, 11 проектов промпредприятий получат различные формы поддержки в рамках программы ускоренного развития Алтайского края.

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"В течение ближайших пяти лет мы должны реализовать программу собственного развития в объеме более 22 млрд рублей, создать за счет этого больше 3000 рабочих мест дополнительно, увеличить валовый объем выпускаемой продукции, объемы налоговых отчислений", - рассказал губернатор Виктор Томенко.

Среди предприятий, получивших поддержку - Алтайский завод прецизионных изделий, «Сибэнергомаш - БКЗ», «Алтайвагон» и др.

Министерство транспорта РФ поддержало реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула, передачу дороги Павловск - Павлодар на федеральный уровень: срок решения - 2024 год. «Раньше это мероприятие Минтранс вообще не поддерживал. Это означает высвобождение денег дорожного фонда и внутренних ресурсов края», - поделился министр труда и социальной защиты.

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«Нам удалось решить вопросы, связанные с поддержкой по линии сельского хозяйства, с субсидированием в следующем году. Ориентировочно около 200-300 млн рублей будет выделено дополнительно по линии Минсельхоза России и пойдет на поддержку производителей», - рассказал Максим Топилин.

По ряду объектов здравоохранения, заложенных в программу, завершается разработка проектно-сметной документации. «Это важно. Вы знаете, что президент поставил задачу о развитии первичного звена медицинской помощи. Во-вторых, необходимо решать проблему достаточно высокого уровня смертности: у нас показатель - 14 на тысячу населения. Этот показатель рассчитываем снизить до 11», - отметил министр.

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Автор: Политсиб.ру

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