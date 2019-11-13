По национальному проекту государство даст фермерам Алтайского края 50 млн рублей

В 2020 году фермеры Алтайского края получат свыше 50 млн рублей государственной поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Финансовые средства выделяются по одному из направлений нацпроекта – «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». На эти цели Алтайскому краю будет направлено более 50 миллионов рублей.
Напомним, национальный проект начал осуществляться в текущем году. 15 алтайских фермеров получили поддержу от государства на реализацию стартапов в сельскохозяйственной сфере (конкретно – животноводства). Аграрии объединились в два кооператива, которые осуществляют свою деятельность на территории Волчихинского и Немецкого национального районов.
Общая сумма финансовой государственной поддержки фермеров и кооперативов составила 52 миллиона рублей. На полученные средства фермеры в настоящее время приобретают поголовье скота, а также необходимые для работы сельскохозяйственную технику и оборудование. По оперативным данным, предоставленным Министерством сельского хозяйства Алтайского края, аграрии приобрели 434 головы крупного рогатого скота, два трактора, десять единиц молочного оборудования, восемь единиц навесного оборудования, а также другие виды оборудования для животноводства.
Параллельно кооперативы реализуют планы по выходу на рынки сбыта молочной продукции и ведут системную работу по вовлечению фермерских и личных подсобных хозяйств в систему кооперации. Плановый показатель, установленный двумя поддержанными региональными властями кооперативами, составляет не менее 120 сдатчиков молока (мяса).
История успешной сельской кооперации на Алтае при поддержке государства обещает не стать последней – проект только начал осуществляться и в дальнейшем меры поддержки будут увеличиваться, охватывая все больше крестьянских кооперативов.
Среди отраслей сельского хозяйства, которые смогут претендовать на господдержку, особо выделяются наиболее приоритетными. Так, предпочтение будет отдаваться агростартапам, реализуемым в области молочного и мясного животноводства. Данные направления останутся первостепенными и в следующем, 2020 году.
Притом, существует одно обязательное и неизменяемое условие – претенденты на финансовую поддержку от государства должны выбрать правовой формой своего объединения кооператив. Только такие организации получат финансирование из бюджета.
Получить более полную и подробную консультацию, касающуюся правил и нюансов участия в проекте, представители сельскохозяйственной отрасли могут получить в Минестерстве сельского хозяйства Алтайского края.
Напомним: реализация национального проекта будет осуществляться на протяжении шести лет. За этот промежуток времени на его исполнение в Алтайском крае запланировано направить финансовые средства в сумме более 500 миллионов рублей.