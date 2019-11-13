По национальному проекту государство даст фермерам Алтайского края 50 млн рублей

Новости 13.11.2019 12:15 71

В 2020 году фермеры Алтайского края получат свыше 50 млн рублей государственной поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Финансовые средства выделяются по одному из направлений нацпроекта – «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». На эти цели Алтайскому краю будет направлено более 50 миллионов рублей.

История успешной кооперации

Напомним, национальный проект начал осуществляться в текущем году. 15 алтайских фермеров получили поддержу от государства на реализацию стартапов в сельскохозяйственной сфере (конкретно – животноводства). Аграрии объединились в два кооператива, которые осуществляют свою деятельность на территории Волчихинского и Немецкого национального районов.

Общая сумма финансовой государственной поддержки фермеров и кооперативов составила 52 миллиона рублей. На полученные средства фермеры в настоящее время приобретают поголовье скота, а также необходимые для работы сельскохозяйственную технику и оборудование. По оперативным данным, предоставленным Министерством сельского хозяйства Алтайского края, аграрии приобрели 434 головы крупного рогатого скота, два трактора, десять единиц молочного оборудования, восемь единиц навесного оборудования, а также другие виды оборудования для животноводства.

Параллельно кооперативы реализуют планы по выходу на рынки сбыта молочной продукции и ведут системную работу по вовлечению фермерских и личных подсобных хозяйств в систему кооперации. Плановый показатель, установленный двумя поддержанными региональными властями кооперативами, составляет не менее 120 сдатчиков молока (мяса).

Перспективы реализации нацпроекта на Алтае

История успешной сельской кооперации на Алтае при поддержке государства обещает не стать последней – проект только начал осуществляться и в дальнейшем меры поддержки будут увеличиваться, охватывая все больше крестьянских кооперативов.

Среди отраслей сельского хозяйства, которые смогут претендовать на господдержку, особо выделяются наиболее приоритетными. Так, предпочтение будет отдаваться агростартапам, реализуемым в области молочного и мясного животноводства. Данные направления останутся первостепенными и в следующем, 2020 году.

Притом, существует одно обязательное и неизменяемое условие – претенденты на финансовую поддержку от государства должны выбрать правовой формой своего объединения кооператив. Только такие организации получат финансирование из бюджета.

Получить более полную и подробную консультацию, касающуюся правил и нюансов участия в проекте, представители сельскохозяйственной отрасли могут получить в Минестерстве сельского хозяйства Алтайского края.

Напомним: реализация национального проекта будет осуществляться на протяжении шести лет. За этот промежуток времени на его исполнение в Алтайском крае запланировано направить финансовые средства в сумме более 500 миллионов рублей.