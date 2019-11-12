Премьер-министр прибыл в Алтайский край. Фоторепортаж

Новости 12.11.2019 22:38 492

12-13 ноября проходит рабочая поездка Дмитрия Медведева в Сибирский федеральный округ. Председатель правительства России прибыл в Барнаул из Новосибирска на поезде. Вместе с ним приехали члены кабмина и полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

Как сообщает сайт региона, вечером 12 ноября прошла рабочая встреча Дмитрия Медведева с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

В среду, 13 ноября, в селе Санниково Алтайского края Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов.

Также председатель правительства осмотрит ряд социальных объектов села.