Дубль три: будет ли обустроен Лесной пруд в Барнауле?

Новости 15.11.2019 10:35 490

В Барнауле началось обсуждение относительно возможности создания земельного участка на территории Лесного пруда в бывшей пойме реки, информирует сайт мэрии. Накануне прошло первое заседание рабочей группы.

В нее вошли чиновники, архитекторы, депутаты БГД, представители краевого Минприроды, а также инспекции по контролю в области градостроительной отрасли края. Инвестор рассказал, что помимо жилых домов здесь появятся школа, детские сады, поликлиника и набережная.

Предполагается, что далее проект рассмотрят на Градсовете, также к этому вопросу подключится и Общественная палата города. Инвестору рекомендовали разработать подробный проект визуализации и планировки территории, с учетом строительства объездной дороги, предусмотренной Генпланом.

Заметим, что администрация Барнаула до этого дважды срывала планы алтайской строительной компании «МДС-Алтай», однако последняя не оставляет попыток реализовать свои проекты на Лесном пруду в Барнауле. Почему так происходит - читайте в обзоре "Политсибру".

Дубль один

«МДС-Алтай» еще в 2014 году получила разрешение на добычу песка на Лесном пруду и даже успела вложить в разработку карьера 37 млн рублей, но спустя полгода городские чиновники внезапно передумали и разрешение было отозвано.

В мэрии заявили, что собираются прокладывать через участок автодорогу. Тогда «МДС-Алтай» предложила за свой счет спроектировать и построить отрезок дороги, пролегающий через спорный участок. Но администрация почему-то решила не экономить 700 млн рублей из городского бюджета.

Кроме того, компания объяснила, что планирует в ходе добычи провести спрямление русла реки и берегоукрепление, что позволит будущей дороге избегать подтоплений. На месте выработанных карьеров предлагалось сделать искусственное озеро с детскими площадками и зонами отдыха. Однако мэрия все улучшения решительно отвергла.

В итоге, Лесной пруд в настоящее время все более напоминает болото, а нормальной дороги там так и не появилось. «МДС-Алтай» обращалась в суд, но проиграла. Проект заглох.

Дубль два

Спустя два года компания представила проект по формированию на этом месте искусственного земельного участка и строительству на нем жилого комплекса из 29 многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными объектами, а также школы, детсада и спортивно-оздоровительного комплекса. Строительство планировалось завершить до 31 декабря 2028 года.

22 марта текущего года барнаульская администрация согласовала проект разрешения на создание искусственного земельного участка.

8 мая Минприроды объявило соответствующий аукцион, однако мэрия внезапно передумала. Горадминистрация ссылалась на то, что данная территория в новом Генплане будет относиться к "зоне озелененных территорий" (лесопарки, парки, городские леса) и не предполагает размещение жилой застройки. По мнению чиновников, вопрос создания искусственного земельного участка требует дополнительного изучения.

В итоге 17 июля администрацией города было отозвано мартовское согласование. Отметим, что к этому моменту проект Генплана уже месяц как был представлен общественности. Трудно поверить, что несколькими месяцами ранее Лесной пруд имел по документу иное предназначение. Зачем мэрии понадобилось сначал давать свое согласие, а затем его в экстренном порядке отзывать - неясно. Так или иначе, Минприроды вынуждено было прервать аукцион.

Следует отметить, что позиция барнаульской мэрии в данном вопросе не то, чтобы странная, а прямо-таки изумляет. Ведь на момент выдачи разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте уже было известно, что территория относится к рекреационной зоне.

При этом далеко не секрет, что вид использования может меняться даже в утвержденном Генплане и правилах застройки и землепользования. А к настоящему моменту новые ПЗЗ еще не утверждены – это ожидается лишь в декабре. Возможно, именно в этот промежуток и надеется попасть «МДС-Алтай» со своей третьей попыткой.

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Дубль три

23 октября «МДС-Алтай» обратилась в арбитражный суд с требованием к Минприроды признать отмену торгов за право создания участка на Лесном пруду незаконной, иск будет рассмотрен 25 ноября. На что рассчитывает компания?

Для начала оговоримся, что Минприроды в данном вопросе не является решающей инстанцией – все зависит от решения барнаульской администрации. Важным нюансом является тот факт, что отзыв разрешения происходил при предыдущем градоначальнике – Сергее Дугине. В настоящее время обязанности главы Барнаула исполняет Вячеслав Франк. Возможно, с ним «МДС-Алтаю» удастся договориться.

Судя по представленному проекту намерения у застройщика довольно серьезные. Компания намерена не просто застроить территорию, но и выполнить масштабное благоустройство. В том числе, как отмечалось выше, речь идет о создании набережной. Не стоит забывать и про социальную инфраструктуру - школу, детсад и поликлинику. Хватит ли нынешним властям дальновидности на этот раз? Или вновь повторится история с печальным финалом для бизнесменов, горожан и самого, неуклонно заболачивающегося, Лесного пруда?