«День жестянщика»: снегопад спровоцировал рост ДТП на Алтае

Новости 13.11.2019 8:15 308

Соцсети Алтайского края заполнили сообщения о многочисленных ДТП, которые происходили на улицах населенных пунктов и трассах 12 ноября. Мощный снегопад и гололед сильно осложнили дорожную обстановку. Сообщения об авариях регулярно появлялись в пабликах Барнаула, Бийска и Рубцовска. Во многих случаях это столкновения, в которых пострадали лишь автомобили.

Например, в Рубцовске произошло ДТП с участием автомобиля такси на спуске с путепровода на пересечении улиц Калинина и Комсомольской. Движение было затруднено. По предварительной информации, с травмами госпитализировали пожилую пассажирку такси.

Серия ДТП с участием трамваев произошла в Барнауле: на пересечении проспекта Строителей и улицы Челюскинцев, на улице Анатолия, на пересечении улиц Попова и Власихинской. Движение трамваев оказалось временно заблокировано.

Кроме того, автомобилисты предупреждали о плохой погоде на трассе Барнаул-Алейск: видимость 20-40 м, местами небольшие переметы, сильный боковой ветер. На подъёме к селу Бураново стояли фуры, также движение было затруднено от посёлка Майский и за Черепаново в сторону Новосибирска из Барнаула.

Не обошлось вчера и без трагического исхода. Поздно вечером на улице Малахова, 62 в Барнауле водитель протаранил несколько автомобилей и сбил пешехода - женщину. По словам очевидца, пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Кроме того, в краевом центре во вторник, 12 ноября, наблюдались многокилометровые пробки до 10 баллов. Серьезные заторы были на проспектах Строителей, Красноармейский и Ленина.

ГИБДД обратилась к водителям с рекомендацией быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. Погода преподносит неприятные сюрпризы. По краю будет действовать штормовое предупреждение.