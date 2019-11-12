Совещание на колесах: Медведев обсудил планы с главой РЖД в поезде Новосибирск — Барнаул

Новости 12.11.2019 18:15 657

Председатель правительства Дмитрий Медведев и генеральный директор РЖД Олег Белозеров проводят совещание по инвестпрограмме госмонополии на 2020 год в поезде Новосибирск — Барнаул, передает РБК.

Обычный скорый поезд проезжает это расстояние из Новосибирска до Барнаула примерно за четыре-пять часов, следует из информации на сайте РЖД. Однако Медведев едет в спецпоезде из девяти вагонов, в котором обычных пассажиров нет — только официальные лица и журналисты. Как ожидается, поезд пробудет в пути около трех часов.

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В одном из вагонов установлен стол для заседаний, за которым и сидят участники совещания. Справа от премьера Дмитрия Медведева сидят его заместитель Максим Акимов, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и замглавы ФАС Александр Редько, справа — министр транспорта Евгений Дитрих. Напротив премьер-министра на другой стороне стола — гендиректор РЖД Олег Белозеров.

На 12–13 ноября назначена рабочая поездка Медведева в Сибирский федеральный округ. По данным пресс-службы правительства, в Новосибирске Медведев посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», где провел совещание о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России. По прибытии в Барнаул глава правительства намерен встретиться с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, а 13 ноября — провести в селе Санниково совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села в рамках реализации национальных проектов.