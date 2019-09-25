Авиаперевозчик оказался под «колпаком» после жесткой посадки в Барнауле

Новости 12.11.2019 18:51 185

Ространснадзор в ходе внеплановой проверки авиакомпании AZUR air выявил более 20 нарушений в части обеспечения безопасности полетов, передает «Интерфакс».

Напомним, накануне проверка проводилась в связи с грубой посадкой самолета AZUR air в Барнауле в конце сентября. На борту летевшего из Вьетнама Boeing 767 находились 334 пассажира и 10 членов экипажа, после инцидента более 50 из них обратились в больницу, а один был госпитализирован с переломом позвоночника. Ранее суть нарушений авиакомпании не раскрывалась.

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Выяснилось, что подготовка экипажей AZUR air проводилась структурным подразделением компании, не имеющим сертификата авиационного учебного центра. Также, по данным ведомства, замгендиректора - директор по управлению безопасностью полетов компании Сергей Колесниченко не прошел подготовку по программе повышения квалификации.

Более того, при «систематическом возникновении авиационных инцидентов на воздушных судах, обусловленных отказами авиационной техники», отдел качества AZUR air не проводит внеплановые аудиты отвечающей за техобслуживание самолетов организации AZUR aviation, перечислено в материалах.

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Несколько точечных нарушений в части безопасности полетов выявлено на рейсах перевозчика, выполненных в сентябре-октябре. Так, при посадке рейса Санкт-Петербург-Барселона борт ушел на второй круг, допустив превышение максимально-допустимой скорости с выпущенными закрылками. Также при перелете Даламан-Новосибирск второй пилот перед снижением не включил табло «пристегнуть ремни». Более того, имел место случай, когда специалист, утвердивший задание на общий осмотр состояния судна в новосибирском аэропорту, на тот момент уже не являлся сотрудником компании.

«К настоящему моменту AZUR air уже отчиталась перед Ространснадзором об устранении большинства замечаний и несоответствий по итогам проверки ведомства. По оставшимся замечаниям необходимая документация с доказательной базой будет направлена в назначенные Ространснадзором сроки», - прокомментировал ситуацию представить авиакомпании в понедельник.

Ранее сообщалось, что Росавиация обнаружила недостатки в работе авиакомпании Azur Air после инцидента в Барнауле. У авиакомпании есть время до 22 ноября, чтобы исправить нарушения, иначе ее деятельность будет ограничена. В AZUR air сообщили, что выполнят все предписания ведомства в срок, на запланированные программы полетов это не повлияет.