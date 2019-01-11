Житель Алтая убил свою сожительницу и спрятал тело под диван

Новости 12.11.2019 19:30 181

Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Усть- Калманского района, подозреваемому в убийстве.

По данным регионального Следкома, в октябре 2019 года мужчина приехал в краевую столицу, где познакомился с 54-летней женщиной, после чего предложил ей сожительство.

«Новая знакомая согласилась, и они стали проживать в ее комнате в коммунальной квартире. В начале ноября текущего года между сожителями произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина задушил новую возлюбленную и спрятал ее тело под диван», - говорится в сообщении СК.

В ведомстве отметили, что на протяжении нескольких дней он продолжал жить в ее комнате, распивая спиртное на деньги, полученные от сдачи в ломбард имущества потерпевшей.

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Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева рассказала, что после того, как подозреваемый понял, что может быть задержан сотрудниками полиции, он уехал в деревню, где ранее проживал со своей законной супругой.

В настоящее время мужчина задержан. В ходе предварительного следствия предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.