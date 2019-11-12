Министр природы одобрил действия бийских властей по введению ЧС

Новости 12.11.2019 16:41 72

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поддержал действия властей Бийска по вводу режима ЧС, передает пресс-служба Минприроды РФ.

По его словам, он поручил «Российскому экологическому оператору» совместно с Росприроднадзором разобраться в ситуации с полигонами и проверить действующий полигон в Бийске, который отказывается работать на условиях реформы. Кобылкин назвал решение властей города непопулярным, но верным.

«Какими бы не были причины остановки регоператора, муниципальные власти приняли непопулярное, но верное решение для недопущения возникновения простоя в процессе вывоза отходов с жилых территорий. Город и его жители не должны пострадать от действий или бездействий регионального оператора, - отметил министр.

Он добавил, что на случай неблагоприятного развития ситуации в самом начале реформы была предусмотрена возможность для региональных властей вводить временные модели оказания услуг.

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«В данном случае до разрешения вопроса с региональным оператором в работу должны включиться муниципальные или региональные службы. Потому что два или три дня бездействия, действительно, могут привести к «мусорному коллапсу». И, конечно, недопустимо, когда спор двух хозяйствующих субъектов становится причиной ухудшения положения во всем городе. Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения», - подчеркнул Кобылкин.

Министр природных ресурсов и экологии направил в регионы на имя глав и губернаторов субъектов РФ рекомендации принять исчерпывающие меры недопущения ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу ТКО по вине региональных операторов.

В целях снижения риска прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям коммунальной услуги глава Минприроды России особое внимание рекомендует обратить на деятельность региональных операторов из 16 субъектов РФ, среди которых и Алтайский край.

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Также в списке Вологодская область, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, Новгородская область, Новосибирская область, Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тыва, Томская область, Челябинская область.