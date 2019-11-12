Где в Сибири самая доступная аренда жилья?

Новости 12.11.2019 17:45 40

Около 40% семей могут позволить себе аренду жилья в России. К сожалению, аренда жилья пока не слишком доступна в Алтайском крае, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

Алтайский край в рейтинге регионов по данному показателю занял 70 место из 85. Лишь 29,3% семей, состоящих из двух работающих и двух детей, может без особых трудностей арендовать себе двухкомнатную квартиру, сохраняя на неплохом уровне свое повседневное потребление. Отмечается, что семейный доход должен составлять не менее 56,8 тысячи рублей.

Республика Алтай заняла 59 строчку рейтинга, в ней без проблем снять жилище могут 32,1% семей. В свою очередь, семейный доход, необходимый для оплаты съёмного жилья и повседневных расходов, составил 59,3 тысяч рублей.

Говоря о наших соседях в Новосибирской области, то всего 39,2% могут позволить себе аренду жилья, в Омской области – 38,6%. Это 39 и 41 место в рейтинге соответственно.

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Кемеровская область вошла в число регионов Сибири с самой доступной арендой жилья. Почти 60% семей региона могут арендовать квартиру. Отметим, согласно исследованию в Кузбассе семейный доход, необходимый для оплаты съёмного жилья и повседневных расходов, составил 56,7 тысяч рублей.

Чуть меньше половины семей с двумя детьми (48,8%) могут позволить себе аренду жилплощади в Томской области. Так, им нужно порядка 67,4 тысяч рублей ежемесячно для покрытия повседневных расходов и оплаты жилья.

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Что касается России, то в этом списке лидеров представлены Ямало-Ненецкий автономный округ – 66,6%, Чукотский автономный округ – 60,6%, Ханты-Мансийский автономный округ – 58,1% и Санкт-Петербург с показателем 57,9%. На другом конце списка в основном представлены южные регионы. В пяти регионах менее 20% могут позволить себе аренду.

Среди аутсайдеров преобладают национальные республики (Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан и Чечня), в которых исторически низкие официальные зарплаты.