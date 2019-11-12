Дмитрий Медведев обсудил генетику с новосибирскими учеными

Новости 12.11.2019 15:35 207

Дмитрий Медведев посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, сообщает пресс-служба правительства.

Своё выступление на совещании премьер-министр начал с шутки: он отметил, что в «Векторе» можно получить прививку от лихорадки Эбола – «настоящую, российскую, проверенную в боях». Трансляцию с совещания ведет портал НГС.

«Вектор» одним из первых в России организовал выпуск средств диагностики ВИЧ-инфекции, разработал и наладил производство генно-инженерного интерферона для лечения вирусных и онкологических заболеваний, разработал и внедрил в производство препарат «Ридостин», обладающий противовирусной активностью, в том числе против вирусов гриппа, разработал совместно с Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН единственную отечественную вакцину против вирусного гепатита А. ГНЦ ВБ «Вектор» создаёт прорывные технологии и принципиально новые, не имеющие мировых аналогов профилактические и лечебные препараты для общественного здравоохранения, включая синтетическую пептидную вакцину «ЭпиВакЭбола» против лихорадки Эбола.

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Дмитрий Медведев констатировал, что доля нашей страны в развитии генетических технологий мала и ее необходимо увеличивать. Как заявил премьер, сейчас перед страной стоит цель за пять лет выйти в лидеры по научным исследованиям, чтобы не зависеть от зарубежных факторов.

В России планируется разместить не менее 16 научных центров, в том числе четыре математических и три в области изучения генома. Из федерального бюджета на их развитие будет выделено 11 миллиардов рублей. Данные центры, в том числе, «Вектор», будут участвовать в федеральных проектах до 2027 года. Главные их задачи – развитие медицины и биологической безопасности.

Также премьер-министр заявил о необходимости коммерциализации российских разработок и что западные компании охотятся за нашими технологиями.