Дмитрий Медведев обсудил генетику с новосибирскими учеными

Дмитрий Медведев посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, сообщает пресс-служба правительства.
Своё выступление на совещании премьер-министр начал с шутки: он отметил, что в «Векторе» можно получить прививку от лихорадки Эбола – «настоящую, российскую, проверенную в боях». Трансляцию с совещания ведет портал НГС.
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Дмитрий Медведев констатировал, что доля нашей страны в развитии генетических технологий мала и ее необходимо увеличивать. Как заявил премьер, сейчас перед страной стоит цель за пять лет выйти в лидеры по научным исследованиям, чтобы не зависеть от зарубежных факторов.
В России планируется разместить не менее 16 научных центров, в том числе четыре математических и три в области изучения генома. Из федерального бюджета на их развитие будет выделено 11 миллиардов рублей. Данные центры, в том числе, «Вектор», будут участвовать в федеральных проектах до 2027 года. Главные их задачи – развитие медицины и биологической безопасности.
Также премьер-министр заявил о необходимости коммерциализации российских разработок и что западные компании охотятся за нашими технологиями.