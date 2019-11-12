«Росводоканал Барнаул» повышает эффективность промывки сетей

Новости 12.11.2019 16:16 50

С начала года специалисты «Росводоканал Барнаул» промыли свыше 350 км городских канализационных сетей. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 27%.

Промывка сетей – необходимое профилактическое мероприятие, которое позволяет снизить количество засоров коммуникаций и риск их повреждений, повысив надежность работы всей системы водоотведения.

В последние годы «Росводоканал Барнаул» существенно пополнил парк промывочной техники: сегодня в составе бригад предприятия функционируют 5 каналопромывочных машин, которые способны работать на сетях диаметром больше 400 мм. Последняя была приобретена в 2018 году. Именно увеличение количества спецтехники позволило эффективнее промывать трубопроводы. Большая часть промывок – порядка 80% - происходит на сетях, идущих от многоэтажных домов. «Мы уделяем пристальное внимание таким участкам, так как здесь из-за большого объема загрязнений велик риск возникновения засоров», - отметил начальник цеха по эксплуатации канализационных сетей «Росводоканал Барнаул» Владимир Горбанов.

Отметим, что причиной засора может стать даже ватная палочка или влажная салфетка. Попав в систему водоотведения такие предметы из-за своей структуры, задерживают и накапливают загрязнения, в результате чего нарушается нормальное функционирование системы.