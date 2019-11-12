Мэрия Барнаула опровергла слухи об особой подготовке к приезду Дмитрия Медведева

Новости 12.11.2019 14:40 337

Сегодня утром в соцсетях появились сообщения о высадке деревьев в Барнауле на улице Малахова и проспекте Калинина. Часть пользователей в комментариях немедленно связала это с грядущим приездом в город председателя правительства Дмитрия Медведева. Однако, в пресс-службе мэрии сообщили, что все деревья высотой не менее 3 м высаживаются в осенний период. Так как растения сейчас находятся «в спячке», это обеспечивает их хорошую приживаемость.

«В настоящее время ведется посадка 15 крупномерных елей в зеленой зоне по улице Малахова, в районе остановки «Завод Кристалл» и 15 елей в сквере на площади Свободы. Кроме этого, проводится работа по замене высаженных в 2018 году и не прижившихся деревьев по проспекту Калинина, Ленина, Змеиногорскому тракту и улице Малахова», – передает пресс-служба городской администрации.

Также, вчера в одном из Telegram-каналов было опубликовано фото с проспекта Социалистического (возле дома №20).

А вот подстригание травы в разгар снегопада в Санниково, куда планирует заехать Медведев, вряд ли имеет столь же рациональное объяснение. Политический вице-губернатор Денис Губин разместил в ВК саркастический комментарий по данному поводу:

«Подарю главе Санниково календарь, а то он не в курсе, что лето 2,5 месяца назад закончилось», – гласит его текст.

Напомним, 13 ноября в селе Санниково Алтайского края Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов и проведет осмотр социальных объектов села.