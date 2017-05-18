Алтайский шинный комбинат признан банкротом

Новости 12.11.2019 15:05 180

Арбитражный суд Москвы признал ООО "Производственное объединение "Алтайский шинный комбинат" (АШК) банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство на срок 6 месяцев, пишет "Интерфакс-Сибирь".

Компания признана несостоятельной по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, минуя все остальные стадии банкротства. Конкурсным управляющим утвержден член саморегулируемой организации "Северная Столица" Алексей Суворов. Также суд включил в реестр кредиторов требование инициатора банкротства - ООО "Шинпром" (Москва) - на сумму 870 тысяч рублей. Судебное заседание о возможности завершения конкурсного производства в отношении должника назначено на 21 апреля 2020 года.

Московская компания требует с Алтайского шинного комбината более полумиллиарда рублей Новости 18.05.2017 21:42 157

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 30 октября ПО "Алтайский шинный комбинат" было переименовано в ООО "Шинная компания". Адрес регистрации остался прежним - квартира в жилом доме Москвы. Также 8 ноября новым управляющим директором шинкомбината был назначен Евгений Ковалев, предположительно, член совета директоров ЗАО "Гортопсбыт" (Рубцовск). Он сменил на этом посту Александра Филиппова, который одновременно являлся единственным собственником и гендиректором ООО "Строительные системы" (Москва).

Как уже сообщалось, ранее в Арбитражном суде Алтайского края рассматривалось 5 дел, инициированных "Шинпромом", с общей суммой требований к АШК в 322 млн рублей. Кроме того, в 2018 году с АШК в пользу "Шинпрома" суд взыскал 123 тысячи рублей по договорам аренды и лизинга транспортных средств.

Жены осужденных рабочих АШК сообщают о нарушениях, допущенных следствием Новости 10.09.2019 11:45 Опубликовано письмо от лица женщины, представившейся супругой одного из бывших сотрудников Алтайского шинного комбината 4985

Ранее глава Минпромэнерго Алтайского края Александр Климин сообщал, что АШК прекратил производственную деятельность, выпуском продукции на производственных мощностях завода в Барнауле занимаются ООО "Нортек" (Барнаул) и ООО "ЯШЗ Авиа" (Ярославль). "ООО "Алтайский шинный комбинат" производственную деятельность не ведет, оно было сохранено для завершения поставок по отдельным контрактам, заключенным ранее, и урегулирования финансовых расчетов", - отмечал министр в мае 2019 года.

В декабре 2017 года, когда ОАО "ПО "Алтайский шинный комбинат" было реорганизовано в одноименное ООО, весь промышленно-производственный персонал предприятия был переведен в "Нортек". В апреле 2019 года АШК сменил место регистрации с Барнаула на Москву.

Шины для секретного стратегического бомбардировщика будут производить в Алтайском крае Новости 05.08.2019 13:40 В данный момент уже заключен контракт на разработку и изготовление шин для этого самолета 1140

ПО "Алтайский шинный комбинат" было образовано в 2004 году в результате объединения "Алтайской шинной компании" с Барнаульским заводом технического углерода. АШК выпускал шины для автотранспорта, сельхозтехники, гражданской и военной авиации.

Единственным собственником комбината является ООО "Инвестком", которым владеют Татьяна Пискарева (24%), Дмитрий Зайцев, Игорь Лысенко, Ольга Маханова, Сергей Чуканов (по 18%) и московское ООО "Партем" (4%).

ООО "Шинпром" зарегистрировано в Москве в ноябре 2009 года. Основной вид деятельности - операции с недвижимостью. Через столичное ООО "СРК-Торг" (90%) "Шинторг" подконтролен Валерию Сорокину, которому принадлежат в разных долях еще четыре компании. Еще 10% в уставном капитале "Шинпрома" владеет кипрская Fondenora Limited.