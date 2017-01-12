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Минздрав опроверг слухи о смертельной газировке на Алтае

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Информацией о смертельной газировке «Тархун» пугают родителей по всей стране, в том числе и в Алтайском крае. В Сети прошел слух о том, что после употребления напитка «Тархун» погиб мальчик. Также в сообщении указано о госпитализации нескольких детей после выпитого напитка «Ситро». В региональном Министерстве здравоохранения уже дали комментарий по этому случаю, пишет «АиФ-Алтай».

Напомним, накануне в родительских группах появилась странная информация. Неизвестный, которого якобы попросила распространить информацию администрация одной из алтайских школ, рассылал сообщения от псевдо детского педиатра. 

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«В реанимации в инфекционке умер мальчик. На выходных он выпил тархун (в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, 2 дня комы, спасти не удалось! Говорите с детьми, объясняйте. Там сейчас лежит девочка – выпила ситро (стекло, марку не помнит) под капельницами с пятницы. Обошлись без реанимации. Как сказала врач, там пол отделения с теми же результатами после энергетиков», - говорилось сообщении.

Автор буквально призывал максимально распространять эту информацию среди родителей. Как пояснили специалисты, эта очередная «липовая» новость и поводов для беспокойств нет.

«Распространяемая через социальные сети и мессенджеры информация об отравлении и смерти детей в Алтайском крае вследствие употребления газированных напитков (тархун, ситро) не соответствует действительности», - прокомментировали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Напомним, этот случай распространения ложной информации не первый. Буквально в прошлом месяце в социальных сетях «гуляли» видеосообщения о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах.

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Автор: Политсиб.ру

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