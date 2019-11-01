Алтайский губернатор представил парламенту своих заместителей

Новости 12.11.2019 13:20 372

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внес в республиканский парламент кандидатуры для согласования на должность первых заместителей председателя правительства Виталия Махалова и Алексея Тюхтенева. Об этом сообщает пресс-служба Эл Курултая.

21 ноября на сессии Госсобрания республики будет рассмотрен вопрос о согласовании назначения этих кандидатов на должность. Напомним, ранее в законодательный орган уже были внесены кандидатуры Анатолия Донского, Ольги Завьяловой и Ирины Лозовой, которых Олег Хорохордин намерен сделать своими заместителями.

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Виталий Махалов родился 15 сентября 1967 года в Новокузнецке Кемеровской области. В 1992 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации, инженер по обслуживанию летательных аппаратов и самолетных двигателей, в 2002 году окончил Кемеровский государственный университет по специальности «экономика и управление предприятием». В 2005 году прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства. Последнее место работы — заместитель директора ООО «Экомаш». Женат, двое детей.

Алексей Тюхтенев родился 22 апреля 1960 года в Горно-Алтайске. В 1982 году окончил Алтайский государственный университет, экономист, кандидат юридических наук. Работал в структурах «Горно-Алтайскводстроя», «Горно-Алтайводмелиориации», а с 90-х годов – в органах государственной власти. Был председателем комитета по управлению государственным имуществом, вице-премьером Республики Алтай, руководителем территориального управления Росимущества, руководителем представительства МАСС в Республике Алтай, помощником депутата Государственной Думы Ивана Белекова. Женат, двое детей.