Депутаты предложили снизить пенсионный возраст жителям Дальнего Востока

Новости 12.11.2019 11:55 153

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), пишут «Известия».

Он объяснил, что это необходимо сделать ввиду того, что после пенсионной реформы большое число жителей покинули северные регионы. Депутат обратил внимание, что ДФО является особой территорией с достаточно суровыми климатическими условиями. «Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», - прокомментировал Харитонов.

Как уточнил глава думского комитета, речь идет об 1,2 млн человек, для которых будет необходимо ежегодно выделать около 16,2 млрд рублей, что, по его оценкам, небольшие деньги в масштабах страны.

В Новосибирске состоялся митинг против пенсионной реформы Новости 31.05.2019 10:10 30 мая в Новосибирске прошел митинг против пенсионной реформы и повышения НДС до 20% 10144

Среди причин для появления подобной инициативы - низкий уровень заработной платы, в сравнении с другими регионами страны, а также невысокая покупательная способность населения и маленькая продолжительность жизни в округе.

По словам Харитонова, это предложение направлено в адрес правительства и уже подготовлен соответствующий законопроект, находящийся на стадии обсуждения.

Зампред правительства, руководитель аппарата кабмина Константин Чуйченко не поддержал законопроект в нынешнем виде. Он уверен, что на его реализацию согласно финансово-экономическому обоснованию потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета. «Однако в нарушение требований статьи Бюджетного кодекса России источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены», — добавил Чуйченко.

Напомним, с 2019 года в России началась пенсионная реформа, которая продлится десять лет. Возраст выхода на пенсию будет поэтапно возрастать, пока не достигнет в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. До этого пенсионный возраст для женщин составлял 55 лет, для мужчин - 60 лет.