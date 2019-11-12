Курорты с ранним снегом: куда «навострить лыжи» на Алтае?

Новости 12.11.2019 11:12 310

Одними из популярных зимних забав на Алтае являются горные лыжи и катание на сноуборде. Редакция «КП-Барнаул» подготовила обзор популярных горнолыжных курортов Сибири и узнала о датах открытия трасс.

Шерегеш

Крупнейший горнолыжный комплекс Сибири Шерегеш расположен в Кемеровской области. Это место является одним из самых востребованных мест для активного отдыха у жителей Алтайского края. Снег выпадает там значительно раньше и к тому же есть целых 15 трасс, которые подойдут как начинающим, так и матёрым райдерам. Открытие горнолыжного сезона там запланировано уже на конец текущей недели.

«У нас уже выпало достаточно много осадков, эта неделя так же ожидается снежной. Поэтому мы планируем 16 ноября официально открыть новый сезон», - пояснили в администрации Таштагольского муниципального района.

Семинский перевал

Не секрет, что это одно из самых красивых мест Горного Алтая. Именно там, в 1986 году был основан учебно-тренировочный центр для подготовки спортсменов по лыжным видам спорта. Но дикой природой и чистым воздухом теперь могут наслаждаться и все желающие туристы. На базе УТЦ «Семинский перевал» для комфортного отдыха предусмотрено все.

Кстати, в этом горнолыжном комплексе уже катаются спортсмены, а вот для туристов трассу откроют только 25 ноября.

Манжерок

Круглогодичный курортный комплекс «Манжерок» расположен у озера Манжерокское у подножия горы Малая Синюха. Это место подходит как для семейного отдыха, так и веселой поездки с друзьями. Полюбоваться красотами природы Алтая и насладиться свежим воздухом можно в любое время, а вот чтобы покататься придется немного подождать.

«По плану у нас официальное открытие зимнего сезона 30 ноября, но пока не ясно, откроем ли мы трассу для катания в этих же числах. Например, в прошлом году мы ее запустили только 31 декабря», - уточнили в администрации курорта.

Белокуриха-2

Обустроенный горнолыжный комплекс «Мишина гора» планируют открыть для катания в конце ноября. Все зависит от количества осадков. В этом году там заработает теплый ски-сервис, кафе, сноупарк с трамплинами, перилами и прочими препятствиями для сноубордистов и лыжников.

На трассе работает подъемник – в этом году запустят систему ски-пассов. Это магнитная карточка, благодаря которой можно спускаться по трассе неограниченное количество раз. Дневной абонемент будет там стоить 600 рублей.