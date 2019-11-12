В барнаульской школе открыли уникальный инженерно-технологический центр

Новости 12.11.2019 12:15 98

Благодаря центру, созданному при поддержке Сибирской генерирующей компании ученики школы №53 могут создавать и программировать роботов, проводить химические опыты, постигать 3-D моделирование и не только.

… Школьник надевает особые очки виртуальной реальности и… словно бы оказывается внутри живой клетки. Можно осмотреться, изучить её строение со всех подробностях. Загрузив на компьютер другой ролик, школьник может побывать на Северном полюсе, или посмотреть, как устроена молекула, или оказаться в центре галактики. Школьники в восторге: постигать науки таким образом гораздо увлекательнее, чем с помощью скучных учебников. Но и это еще не всё: новый инженерно-технологический центр позволяет им практиковаться в семи областях — физика, математика, химия, информатика, робототехника, биология, география.

Построить настоящего робота, напечатать на 3-д принтере нужную деталь – и многое другое. Некоторое оборудование здесь – на уровне настоящих научных лабораторий. Центр, созданный при поддержке Сибирской генерирующей компании стал продолжением многолетнего сотрудничества. Почти 60 лет Барнаульская ТЭЦ-2 СГК шефствует над школой №53. Энергетики уверены: образование подрастающего поколения, в частности инженерное, – это лучшая инвестиция.

«В наше время, когда мы учились, учителям приходилось многое объяснять нам «на пальцах», – говорит Александр Лукьянов, директор барнаульской ТЭЦ-2 СГК. – Сегодня

мы хотим вернуть славу, высокое звание профессии инженера. Но уже не «на пальцах», а наглядно и доступно, как в этом центре. Чтобы ребятишки, наше будущее поколение, представляли, кто такой инженер, что такое инженерные идеи, замыслы. И как их воплотить в жизнь».

На занятия здесь, по словам руководства школы, уже записались десятки ребят. Ставить опыты и проводить исследования можно будет во внеурочное время. А в период каникул здесь пообещали устраивать занятия для ребят из других школ города.