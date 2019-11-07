Владислав Вакаев призывает барнаульцев на мозговой штурм по спасению «Изумрудного»

Новости 12.11.2019 10:10 417

16 ноября 2019 года в 13:00 в актовом зале барнаульской Гимназии №40 состоится стратегическая сессия: «Парк Изумрудный: общественное проектирование», сообщает управление имущественных отношений Алтайского края.

На участие в мозговом штурме приглашаются эксперты, общественные организации и горожане. Задачей сессии станет выработка концепции развития парка Изумрудный с максимальным учётом интересов барнаульцев. Результаты лягут в основу проекта, который будет разработан в ближайшее время.

Напомним, ранее руководитель Фонда имущества Алтайского края Вячеслав Вакаев провел заседание рабочей группы по созданию общественного совета, на котором присутствовали представители общественности, уже занимавшиеся проблемами парка "Изумрудный". По итогам заседания было решено до конца года создать общественный совет парка в рамках максимально открытой и справедливой процедуры.

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Вначале от Фонда имущества будут направлены письма в ряд общественных организаций, заинтересованных в судьбе парка, с предложением делегировать своего представителя в совет. Затем делегат должен будет предложить авторитетного представителя общественности, желающего принять участие в судьбе "Изумрудного".

«Необходимо создать по-настоящему работоспособный совет, в котором должны быть как представители профессионального сообщества, так и местные жители», - сообщает Вячеслав Вакаев.

В качестве образца при формировании общественного совета будет взят общественный совет парков Москвы.