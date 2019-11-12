Стала известна программа пребывания Медведева в Алтайском крае

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев совершит 12 - 13 ноября рабочую поездку в Сибирский федеральный округ.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 12 ноября в Новосибирске Медведев проведет совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России. Также Дмитрий Медведев проведет рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
Известно, в этот же день в ходе переезда на поезде из Новосибирска в Барнаул Медведев проведет совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
В совещании примут участие заместитель председателя правительства Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств и ведомств, генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
Кроме того, намечена рабочая встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
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«13 ноября в селе Санниково Алтайского края Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов», - сообщается на сайте правительства.
Участие в совещании примут заместитель председателя правительства Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств, главы регионов.
Также в программу председателя правительства входит осмотр социальных объектов села.
Сегодня, 11 ноября, накануне своей поездки, премьер проведет в Москве видеоконференцию с участием представителей всех регионов
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Конечно программа "Развитие сельских территорий" особенно актуальна для Алтайского края. Но к сожалению вся риторика бюрократии сводится к предложениям: "Программу трансформировать" в еще один тринадцатый "Национальный проект". Однако с точки зрения "Управления" подобный подход не работающий. На встрече с Федотовым у Губернатора Алтайского края я озвучил мысль экспертов, что на федеральном уровне надо наоборот заменить все нацпроекты одним нацпроектом "Село". Но похоже федералы поняли, что они попали в "западню" темы "Многокритериальное управление". И сегодня осознали, что это не работает, т.к. ТРИЛЛИОНЫ рублей просто зависли и не осваиваются. И все превратилось в бессмысленный "распил" ведомствами громадных бюджетных средств в регионах. Губернатору деваться некуда. А Медведев вчера попугал ответственных прокуратурой. И что, как будто прокуратура что-то понимает в управлении.