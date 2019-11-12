Стала известна программа пребывания Медведева в Алтайском крае

Новости 12.11.2019 9:37 1179

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев совершит 12 - 13 ноября рабочую поездку в Сибирский федеральный округ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 12 ноября в Новосибирске Медведев проведет совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России. Также Дмитрий Медведев проведет рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Известно, в этот же день в ходе переезда на поезде из Новосибирска в Барнаул Медведев проведет совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В совещании примут участие заместитель председателя правительства Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств и ведомств, генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Кроме того, намечена рабочая встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

«Не мешайте кортежу»: как Барнаул встретил Дмитрия Медведева в 2011 году Новости 07.11.2019 7:40 Восемь лет назад политик впервые посетил Барнаул 2994

«13 ноября в селе Санниково Алтайского края Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов», - сообщается на сайте правительства.

Участие в совещании примут заместитель председателя правительства Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств, главы регионов.

Также в программу председателя правительства входит осмотр социальных объектов села.