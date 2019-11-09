Семья Ракшиных не стала покупать недвижимость в Москве за 3 млрд рублей

Новости 12.11.2019 8:45 493

Мэрия Москвы купит комплекс зданий в центре столицы, который раньше занимало Минэкономразвития. Город предложил самую высокую цену за объект на Триумфальной площади. Барнаульское ООО "Первый" (одно из юрлиц "Мария-Ра"), также заявившееся на аукцион, играть на повышение не стало, передает РБК.

Госкомпания «Дом.РФ» подвела итоги аукциона по продаже комплекса зданий на Триумфальной площади в Москве, которые до переезда в «Москва-Сити» занимало Минэкономразвития. Общая площадь комплекса — почти 29,5 тысяч кв. м. В результате торгов цена объекта поднялась с начальных 2,779 млрд рублей всего на 30 млн рублей. Лот забрало ООО «МежРегионРазвитие», подконтрольное департаменту городского имущества Москвы.

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Кроме победителя интерес к комплексу проявили три группы частных инвесторов. Это семья бывшего губернатора Тульской области, основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева. Также речь идет о семье владельца продуктового ритейлера «Мария-Ра» Александра Ракшина (через ООО «Первый»). Последним интересантом стал холдинг «Автотор» Владимира Щербакова.

Заплатить начальную цену за комплекс предложила другая, подконтрольная Москве компания — ОАО «17 Таксомоторный парк». Другие участники торгов не сделали ни одной заявки.

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До конца года, согласно плану проведения аукционов, планируется объявить торги по продаже бывшего комплекса Минэкономразвития на Овчинниковской набережной, здания Минпромторга в Китайгородском проезде и помещений Минкомсвязи в здании Центрального телеграфа на Тверской. Общая площадь этих зданий составляет 75 тысяч кв. м.