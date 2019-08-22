Крупный барнаульский застройщик возводит ЖК в Сочи

Новости 12.11.2019 8:15 477

Строительная компания «Селф» на днях анонсировала новый высотный жилой дом в Сочи. Речь идет о 12-этажном ЖК из монолитного каркаса и блочных стен. Это первый объект, который застройщик возводит на черноморском побережье.

Как пишет "Алтайский портал недвижимости", у дома повышенная сейсмоустойчивость – 8 баллов. Квартиры в новом ЖК «Каскад» будут стандартными – однушки и двушки, площадью от 30 до 65 кв. м с совмещенным санузлом и неостекленным балконом, а некоторые - с маленькими кухнями и проходными комнатами. Окна застройщик обещает панорамные, с видами на горы и море.

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Официальным застройщиком числится ООО СЗ «Кларус» - одно из дочерних предприятий «Селфа». Эта же организация занималась возведением недавно сданной высотки в Новосибирске.

Добавим, жилкомплекс находится от моря примерно в 2,5 км. Согласно проектной декларации, во дворе дома будет парковка на 67 машиномест (всего в новостройке предусмотрено 114 квартир), игровой комплекс с эко-покрытием, спортивная зона с лианами для подтягивания, беговая дорожка. В цокольном этаже разместят центр для настольных игр. Подготовка к строительству стартовала в начале этого года, в настоящее время на площадке уже начались работы. Сдать объект планируют во втором квартале 2021 года.

Продажа квартир ведется при помощи эскроу-счетов в Сбербанке. Стоимость кв. м варьируется от 85 до 115 тысяч рублей, что в два раза дороже новостроек в Барнауле.