Осторожная риторика. Что известно о новом корпусе АлтГУ на месте сквера?

Новости 12.11.2019 7:40 589

Идея строительства нового корпуса для АлтГУ по-прежнему актуальна, но разработка проекта пока так и не начата. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе университета. Впервые информация о том, что опорный вуз намерен возвести учебный корпус близ существующего на Димитрова появилась в начале 2017 года.

Ранее в сети уже выставлялись рендеры 7-этажного здания, которое планировалось поставить на площади Сахарова, возле корпуса «Д», уничтожив при этом около половины существующей там зеленой зоны.

Речь шла об учебном корпусе с большим залом, лабораторным блоком и просторным атриумом. АлтГУ еще в прошлом году намеревался объявить тендер на разработку проектно-сметной документации. Годом окончания строительных работ назывался 2022-й. В конце октября университет запустил в своем сообществе в ВК голосование, около 70% участников которого сообщили, что новый корпус нужен.

И это действительно так. В пресс-службе АлтГУ подтвердили, что контингент студентов постоянно растет, а научно-исследовательская деятельность расширяется, поэтому новые площади учреждению необходимы.

При этом ощущается дефицит не только учебных аудиторий, но и научно-исследовательских лабораторий, открытых пространств для творчества студентов, следует из ответа ректора АлтГУ Сергея Бочарова, поступившего в адрес редакции "Политсибру".

Похоже, что до момента с окончательным отказом от строительства отеля Radisson на Сахарова перспективы появления неподалеку нового корпуса вуза выглядели вполне реальными.

Однако отказ властей согласовывать строительство отеля на месте сквера смешал университету все карты. После того как сквер под давлением общественного мнения было решено сохранить, АлтГУ оказался в сложном положении – намерение что-либо возводить на месте еще одной зеленой зоны могло спровоцировать очередной виток противостояния с гражданскими активистами.

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Риторика университетского руководства изменилась. Так, в пресс-службе теперь утверждают, что приведенные выше рендеры – это вовсе не проект, а эскиз, который еще ничего не означает. Впрочем, по данным источников «Политсибру», в настоящее время существует новая визуализация корпуса, заметно отличающаяся от первой версии. В частности, речь идет о снижении этажности и общей конфигурации здания. Кстати, последние рендеры вуз, несмотря на просьбу и письменный запрос, предоставлять не стал.

Тем временем в АлтГУ настаивают, что место под новый корпус еще не выбрано, и зависеть оно будет от проекта, разработка которого еще не началась – пока готовится лишь тендер на составление проектной документации. Однако не вполне ясно, какие альтернативные площадки для строительства есть у университета. Насколько известно «Политсибру», к властям с просьбой о выделении места под застройку АлтГУ пока не обращался.

Земля же возле корпуса «Д», которая сейчас занята небольшим сквером, находится в бессрочном пользовании вуза (ранее озвучивалось, будто бы она является собственностью университета). Строго говоря, это не какая-то отдельная территория, а часть одного большого участка, на котором расположились и корпус «Д», и зеленая зона.

Таким образом, руководство АлтГУ пока осторожничает в высказываниях, очевидно, опасаясь вызвать недовольство общественности и стать жертвой возможного хайпа со стороны СМИ. Однако деваться университету некуда – проблема нехватки площадей стояла остро еще три года назад и никаких заметных подвижек с тех пор не произошло. Если не считать таковыми получение в аренду зданий, некогда принадлежавших вузам, потерявшим лицензию.

Есть все основания полагать, что новый корпус АлтГУ на площади Сахарова рано или поздно все-таки будет построен, а зеленая зона частично исчезнет, если не удастся найти разумный компромисс.