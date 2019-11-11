Убрать за 72 часа: в Бийске приступили к вывозу мусора, спровоцировавшему ЧС

Новости 12.11.2019 7:10 646

В Бийске планируется очистить семь мусорных площадок, по которым был объявлен режим ЧС. Объекты расположены на переулках Дружный, Донской, улицах Горно-Алтайской, Разина и Лермонтова. Как сообщает региональный Минстрой, вывезти весь объем скопившегося мусора планируется в течение трех рабочих дней – до среды включительно.

«По оперативной информации городской администрации, две из семи свалок уже ликвидированы, в общей сложности вывезено более 40 тонн отходов. В работе задействован погрузчик, 5 единиц грузовой техники и 10 человек», - рассказали в Минстрое. Средства на данные цели выделены из местного бюджета.

Администрация Бийска вызвала к себе регоператора и собственника полигона для разрешения проблемы. Между тем до конца недели планируется проработать данный вопрос с участием прокуратуры края. После проверки законности действий владельцев полигона будет принято соответствующее решение с учетом позиции надзорного органа.

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Ранее сообщалось, в наукограде скопились громадные кучи мусора, вовремя не вывезенные регоператором – ООО «Спецобслуживание-Центральное», который утверждает, что количество заездов на полигон ТБО их мусоровозам ограничен.

Как пишет «Наш Бийск», региональный оператор начал работать в Бийской зоне с 1 ноября 2018 года. Первые несколько месяцев особых проблем не возникало – ни по обслуживанию, ни по платежам. Однако с января нынешнего года у регоператора начались претензии по поводу коммерческого учета массы ТКО, принимаемых полигоном. Были длительные переписки претензионного характера, с марта начались судебные тяжбы. С того времени регоператор начал оплачивать услуги. Накопилась задолженность – около 16 млн рублей.

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По данным издания, регоператор утверждает, что основная проблема – нехватка контейнерных баков. Однако в конечном итоге за мусор платят жители. Было рассчитано количество заездов на полигон, необходимых для покрытия данной услуги – 20. Все остальные – лишь по предварительной оплате. Это ограничение введено с 26 октября. По данным мониторинга, в конце месяца мусоровозы регоператора заезжали по 24-26 раз в день. Но в последнее время количество "визитов" значительно сократилось – примерно по 16 в день.