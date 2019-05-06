Волонтеру скандального приюта «Успех» Ларисе Ягофаровой грозит 10 лет тюрьмы

Новости 11.11.2019 18:05 369

Прокуратурой края в Железнодорожный районный суд Барнаула направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая путем обмана похищала деньги у престарелых людей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По информации краевой прокуратуры, 38-летняя волонтер Алтайской региональной общественной организации реабилитационный приют «Успех» путем обмана похитила денежные средства у троих престарелых граждан-инвалидов, которые оказались в трудной жизненной ситуации и находящихся в приюте, один из них являлся ветераном-участником Великой Отечественной войны. Судя по всему, речь идет о Ларисе Ягофаровой.

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«Один дедушка добровольно на имя женщины-волонтера оформил доверенность на право распоряжения его денежными средствами, хранящимися в банке, для организации ухода за ним. Через месяц он умер, и женщина тут же сняла со счета умершего все денежные средства», - говорится в сообщении ведомства.

Более того, в процессе организации ухода за двумя престарелыми обвиняемой стало известно, что на их счетах в банках также имеются денежные средства. Как только их состояние здоровья ухудшилось, волонтер также оформила доверенность на право распоряжения счетами подопечных.

По данным прокуратуры, в общей сумме обвиняемой похищено более 1,3 млн рублей. Теперь Ягофаровой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, в мае приют «Успех» попал в поле зрения СМИ. Утверждалось, что пенсионеры не получали необходимого медицинского ухода и содержались в плохих условиях.