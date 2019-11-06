Метель и гололедица накроет Алтайский край

Новости 11.11.2019 18:40 208

Похолодание придет в Алтайский край с 12 ноября. Как сообщили в Алтайском ЦГМС, температура начнет резко опускаться в течение дня, ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, снег, метели, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица.

А уже в ночь на 12 ноября температура воздуха в регионе составит -11…-16 градусов. Днем будет до -6 градусов. В отдельных районах небольшой снег, в северных районах умеренный снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 8 - 13 метров в секунду, местами порывы 18 - 23 метра в секунду.

В Барнауле 12 ноября ночью ожидается -11...-13 градусов, а в дневные часы столбики термометров будут показывать -2...-4 градуса, снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер южный, ночью 3 - 8 метров в секунду, днем усилится до 8 - 13 метров в секунду.

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С 13 ноября температура воздуха начнется постепенно снижаться. Так, в крае ночью ожидается уже -8 градусов. Ветер юго-западный, 8 - 13 метров в секунду, местами порывы 18 - 23 метра в секунду. Днем будет -3... +2 градуса. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, в южных районах мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5 - 10 метров в секунду, местами порывы 15 - 20 метров в секунду.

В краевой столице ночью температура воздуха составит -4… -6 градусов, днем будет около нуля градусов. Временами снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью 8 - 13 метров в секунду, порывы до 15 - 18 метров в секунду, днем 5 - 10 метров в секунду.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения. При ухудшающих видимость осадках и гололедице, двигаясь на автомобиле, следует снизить скорость.