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Сколько лет жителю Алтая нужно отдавать всю зарплату ради «своего угла»

Новости
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Специалисты федерального портала «Мир квартир» сравнили официальную зарплату со средней стоимостью квартиры в Алтайском крае и вычислили, сколько лет нужно откладывать, чтобы обзавестись собственным жильем.

По расчетам портала выяснилось, что для приобретения квартиры жителям Алтайского края потребуется копить деньги семь лет. Этот показатель – выше как среднего по стране (5 лет), так и среднего по Сибирскому федеральному округу (5,7 лет).

Для регионов СФО срок накопления достаточной для покупки жилья суммы составляет:

  • Новосибирская область – 8 лет;
  • Алтайский край – 7 лет;
  • Иркутская область – 6 лет;
  • Омская область – 6 лет;
  • Республика Тыва – 6 лет;
  • Красноярский край – 5 лет;
  • Томская область – 5 лет;
  • Республика Алтай – 5 лет;
  • Республика Хакасия – 5 лет;
  • Кемеровская область – 4 года.
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Наиболее остро квартирный вопрос стоит в столицах и причерноморских городах. Так, крымчанину придется копить на квартиру 14 лет, севастопольцу – 20, жителю краснодарского края – 11. Для Москвы и Санкт-Петербурга этот показатель составляет 12 и 11 лет соответственно.

Быстрее всего на квартиру можно накопить в Магаданской области - за 2,5 года. На Чукотке, ЯНАО, Камчатке и в Мурманской области хватит трех лет.

Доходы работающих граждан по регионам взяты из статистики Росстата, средняя стоимость квартир на вторичном рынке (за исключением элитного сегмента) – из собственных данных портала. Предполагалось, что зарплата работника будет откладываться целиком на покупку квартиры, а семья будет существовать за счет второго работающего члена семьи. Возможности ипотеки в расчет не принимались, инфляция и проценты по банковскому депозиту, на который могли бы быть положены деньги, не учитывались.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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