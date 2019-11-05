Сколько лет жителю Алтая нужно отдавать всю зарплату ради «своего угла»

Новости 11.11.2019 17:15 290

Специалисты федерального портала «Мир квартир» сравнили официальную зарплату со средней стоимостью квартиры в Алтайском крае и вычислили, сколько лет нужно откладывать, чтобы обзавестись собственным жильем.

По расчетам портала выяснилось, что для приобретения квартиры жителям Алтайского края потребуется копить деньги семь лет. Этот показатель – выше как среднего по стране (5 лет), так и среднего по Сибирскому федеральному округу (5,7 лет).

Для регионов СФО срок накопления достаточной для покупки жилья суммы составляет:

Новосибирская область – 8 лет;

Алтайский край – 7 лет;

Иркутская область – 6 лет;

Омская область – 6 лет;

Республика Тыва – 6 лет;

Красноярский край – 5 лет;

Томская область – 5 лет;

Республика Алтай – 5 лет;

Республика Хакасия – 5 лет;

Кемеровская область – 4 года.

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Наиболее остро квартирный вопрос стоит в столицах и причерноморских городах. Так, крымчанину придется копить на квартиру 14 лет, севастопольцу – 20, жителю краснодарского края – 11. Для Москвы и Санкт-Петербурга этот показатель составляет 12 и 11 лет соответственно.

Быстрее всего на квартиру можно накопить в Магаданской области - за 2,5 года. На Чукотке, ЯНАО, Камчатке и в Мурманской области хватит трех лет.

Доходы работающих граждан по регионам взяты из статистики Росстата, средняя стоимость квартир на вторичном рынке (за исключением элитного сегмента) – из собственных данных портала. Предполагалось, что зарплата работника будет откладываться целиком на покупку квартиры, а семья будет существовать за счет второго работающего члена семьи. Возможности ипотеки в расчет не принимались, инфляция и проценты по банковскому депозиту, на который могли бы быть положены деньги, не учитывались.