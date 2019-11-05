Сколько лет жителю Алтая нужно отдавать всю зарплату ради «своего угла»

Специалисты федерального портала «Мир квартир» сравнили официальную зарплату со средней стоимостью квартиры в Алтайском крае и вычислили, сколько лет нужно откладывать, чтобы обзавестись собственным жильем.
По расчетам портала выяснилось, что для приобретения квартиры жителям Алтайского края потребуется копить деньги семь лет. Этот показатель – выше как среднего по стране (5 лет), так и среднего по Сибирскому федеральному округу (5,7 лет).
Для регионов СФО срок накопления достаточной для покупки жилья суммы составляет:
Новостройки продаются в среднем по 50,4 тысяч рублей за 1 кв. м.
Наиболее остро квартирный вопрос стоит в столицах и причерноморских городах. Так, крымчанину придется копить на квартиру 14 лет, севастопольцу – 20, жителю краснодарского края – 11. Для Москвы и Санкт-Петербурга этот показатель составляет 12 и 11 лет соответственно.
Быстрее всего на квартиру можно накопить в Магаданской области - за 2,5 года. На Чукотке, ЯНАО, Камчатке и в Мурманской области хватит трех лет.