На Алтае пассажирский автобус не поделил дорогу с грузовиком и врезался в скалу

Новости 11.11.2019 16:51 204

Серьезное ДТП произошло в Шеблинском районе, которое чудом обошлось без пострадавших: пассажирский автобус Van Hool, который выполнял рейс по маршруту «Барнаул – Мульта», столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗон Next.

Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай, ДТП произошло на 506-м километре Чуйского тракта, между селами Камлак и Черга.

По информации МВД по Республике Алтай, авария случилась 10 ноября около 13:40 часов. За рулем грузовика был 40-летний житель Алтайского края, он двигался со стороны Черги в сторону Камлака и выехал на полосу для встречного движения, где и столкнулся с автобусом под управлением 38-летнего жителя Усть-Коксинского района.

В паблике «Barnaul 22» напарник водителя автобуса рассказал, что «грузовик вышел на встречку, в повороте его вынесло на автобус, на дороге снежная каша, автобус сколько мог жался к обочине от него.... автобус от удара скинуло в кювет на скалы.... Машина под списание, уже не восстановить. Правый борт изорвало об скалы и мост выворотило...».

По предварительным данным, машины столкнулись по касательной, при этом автобус врезался в скалу, а грузовик – в отбойник.

В результате ДТП причинен материальный ущерб. Как показала экспертиза, водители были трезвые. Из находящихся в автобусе пассажиров никто не пострадал, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В отношении водителя грузовика составлен протокол по делу об административном правонарушении. По факту ДТП проводится проверка.