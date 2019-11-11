Алтайские специалисты ответили, какую воду покупать для детей

Новости 11.11.2019 15:58 170

Какая детская вода самая лучшая? Так ли она безопасна и полезна, как ожидает покупатель, или надпись «детская» – не более чем маркетинговый ход? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, эксперты Роскачества изучили качество и безопасность питьевой детской воды 21 торговой марки (ТМ), объемом от 0,33 до 6 литров, стоимостью от 8 до 175 рублей за литр (согласно закупочной стоимости).

Образцы, закупленные в крупных сетевых магазинах, были обезличены и отправлены в аккредитованные лаборатории, где исследовались по 109 показателям, большинство из которых связано с безопасностью. Пристальное внимание уделялось микробиологическим и паразитологическим показателям: продукция проверялась на содержание колиформных бактерий, кишечной и синегнойной палочек, энтерококков, на наличие яиц гельминтов и цист лямблий и т. д.

Наряду с безопасностью исследовались качество воды (в том числе органолептические свойства) и достоверность маркировки в части солевого состава и наличия необходимых микро- и макроэлементов.

Все исследованные товары оказались безопасными и качественными. Товары 10 из 21 торговой марки соответствуют как обязательным, так и опережающим требованиям к качеству и безопасности, к физиологической полноценности. При этом стоимость такой воды относительно невысокая, варьирует от 8 до 39 рублей за литр.

Продукция, согласно маркировке, предназначена для детей с первых дней жизни, а значит, может использоваться в детском питании, например, для питья и разведения сухих смесей.

Микробиологические показатели всей исследованной продукции после вскрытия упаковки соответствовали гигиеническим требованиям, вода готова к употреблению без кипячения.