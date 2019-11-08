Стало известно, где может появиться отель Radisson в Барнауле

Новости 11.11.2019 15:20 466

Тема строительства в Барнауле отеля Radisson активно обсуждается общественностью города. Инвесторы на данный момент обсуждают, где разместить здание гостиницы.

Руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края, главный архитектор региона Виктор Четошников рассказал «ТОЛКу» о том, что получил приглашение войти в рабочую группу, которая будет заниматься поиском новых земельных участков для строительства отеля.

Какие существуют варианты?

Он отметил, что ни одного заседания по этому вопросу пока не проводилось, тем не менее он озвучил примерное место, которое могло бы подойти под застройку:

«Я бы предложил участок в районе речного вокзала. Если вы карту посмотрите, вы сами его найдете. Это район развязки, где стоит здание бывшего управления мостостроительства. Я считаю, что отель можно было бы разместить там. Я предлагал этот участок еще в марте».

По его словам, другие возможные участки предполагают снос частной ветхой застройки. По мнению собеседника, если использовать этот вариант, можно найти очень привлекательные места, другой вопрос, как отреагирует застройщик на возможное обременение.

Первый заместитель генерального директора компании «Премиум Строй – Алтай» Иван Лужаев рассказал подробно о тех площадках, которые предлагались ранее, но по разным причинам ни одна из них не устроила. Среди них – сквер за «Шишковкой», участок на речном вокзале, также рассматривался вариант на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной, там где сейчас находится фонтан-«голубятня».

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Мнения

Еще одним членом рабочей группы по поиску новых земельных участков для строительства гостиницы международной сети стал председатель правления Алтайской краевой общественной организации "Союз архитекторов РФ" Петр Анисифоров. По его мнению, говорить о конкретных площадках пока рано:

Не нужно вводить в заблуждение народ, как с этой первой площадкой. Откуда она взялась?! Площадки есть. Их несколько. Надо не с посредниками разбираться, а с представителями Radisson, которые готовы вкладывать деньги. Для такого серьезного объекта нужно подыскать хорошую площадку, а ее надо готовить. Предполагается строительство элитного отеля. У него и внутренний двор должен быть, и бассейны свои и так далее. Предыдущая площадка никак не отвечала этим требованиям. Просто все должно идти своим чередом. А здесь сделали какой-то проект. Кто? Откуда? Зачем? Должны быть соблюдены интересы и отеля, и горожан, и в целом градостроительства. Это непростой вопрос, но он решаемый.

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Иван Лужаев обратил внимание на то, что новые предложения по поводу возможного места строительства отеля могут появиться не раньше чем через неделю. Дата первого заседания рабочей группы по поиску подходящих участков пока не намечена.