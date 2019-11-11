Чем займется Дмитрий Медведев накануне визита в Сибирь (обновлено)?

Новости 11.11.2019 14:15 1501

На этой неделе ожидается приезд в Барнаул премьер-министра Дмитрия Медведева. По пути он также посетит Новосибирск. Между тем, сегодня, 11 ноября, накануне своей поездки, глава кабмина проведет в Москве видеоконференцию с участием всех субъектов РФ.

На ней будут обсуждаться вопросы реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В конференции примут участие главы некоторых профильных министерств, а также представители федеральных и региональных властей.

Кроме того, сегодня Дмитрий Медведев принимает участие в совещании у президента в Кремле. Также на мероприятие приглашены остальные члены правительства.

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Напомним, что тремя неделями ранее, 16 октября Дмитрий Медведев посредством телемоста из Екатеринбурга открывал в Новосибирске укрупненный центр организации воздушного движения, обслуживающий, в том числе, пользователей воздушного пространства в Республике Алтай и Алтайском крае.

Еще месяцем ранее председатель правительства побывал в Новгородской области, где встретился с губернатором и посетил отреставрированный памятник древнерусского зодчества – Церковь Николы на Липне, XIII века.

Интересно, что на карте поездок Дмитрия Медведева не так уж много пробелов – премьер не успел посетить (в своей нынешней должности) около дюжины регионов. На Дальнем Востоке он не побывал лишь на Чукотке. В Сибири же существует всего три региона, сливающиеся в одно белое пятно на карте – глава правительства ранее не включал в свои маршруты только Хакасию и «Два Алтая».

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Повестка нынешних визитов Медведева неизвестна и может касаться широкого спектра вопросов. Несомненно лишь, что состоятся встречи с главами регионов. По данным источника «Политсибру» продолжительность пребывания премьер-министра в Барнауле составит около суток.

UPD. Премьер-министр РФ прибудет в Новосибирскую область с официальным визитом 12 ноября, пишет портал НГС. Медведев проведёт совещание в наукограде Кольцово — встреча пройдёт в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

По предварительной информации, Медведев обсудит научный проект «Сибирский кольцевой источник фотонов», а также развитие программы «Академгородок 2.0». В последний раз Медведев был в Новосибирске в 2016 году — тогда он побывал на Международном форуме «Технопром».