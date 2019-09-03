Алтайский край получит из федерального бюджета почти 40 млн на перепись населения

Новости 11.11.2019 13:45 231

Алтайский край получит субвенции из федерального бюджета на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, Речь идет о сумме 37 млн рублей, передает крайстат.

Как сообщила руководитель Управления Федеральной службы госстатистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольга Ситникова, средства будут направлены на обеспечение охраняемыми помещениями, оснащенными связью и оборудованными мебелью. Субвенция составит порядка 24,6 млн рублей. Еще около 12,4 млн рублей будет выделено на оплату транспорта и связи для работников.

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В проведении переписи населения в Алтайкрайстате планируется задействовать около 6 тысяч человек, в том числе непосредственно переписчиков – более 4 тысяч. В настоящее время в регионе формируется информационная база предстоящей переписи: заканчивается актуализация списков адресов домов, уточняются перечни и границы административно-территориальных единиц и муниципальных образований, вносятся корректировки в картографический материал. Проводится работа по устранению выявленных недостатков в адресном хозяйстве.