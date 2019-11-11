«С BlaBlaCar мы дело не имеем». Барнаульский автовокзал открестился от партнерства

Новости 11.11.2019 12:15 46

Новосибирский автовокзал в рамках тестового запуска разместил на международном сервисе BlaBlaСar предложения по 100 направлениям. Начальник отдела эксплуатации барнаульского автовокзала Виктор Прозоров рассказал «Политсибру», что данную идею они не рассматривают.

«С BlaBlaCar мы дело не имеем. Существует другая идея – BlaBlaBus, она сейчас развивается, определенным образом работают над ней, но пока она еще не действует. Соответствующие службы развивают электронный сервис. Когда она будет полностью готова, мы будем ее рассматривать», - прокомментировал Прозоров.

Согласно идее, любой пользователь сможет скачать на свой телефон данное приложение. С его помощью он сможет в режиме онлайн видеть расписание движения всех автобусов, которые идут. В кратчайшие сроки можно составить удобный маршрут, дать заявку водителю, и он заберет пассажира в необходимом месте.

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Причем у водителей будут установлены мониторы, на которых они будут видеть, сколько человек к нему подсядет на каждой остановке. Планировалось, что это будет большой удар по BlaBlaCar. Однако программа пока остается только на бумаге.

По его словам, на данный момент сейчас стоит другая задача – перевозка пассажиров на регулярной основе.

«Сейчас полным ходом разрабатывается еще одна программа, которая будет давать возможность пассажирам приобретать билеты с любого остановочного пункта, то есть не только с автовокзала», - рассказал источник.

Напомним, что сервис поиска попутчиков BlaBlaСar сегодня стремится стать глобальным маркетплейсом для автодорожных поездок, объединив на одной платформе предложения от попутчиков и автобусных перевозчиков. Разнообразие выбора должно привлечь на платформу больше пассажиров, что будет выгодно и пользователям, и перевозчикам.

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BlaBlaCar была основана во Франции в 2006 году Фредериком Маззелой, Францисом Наппесом и Николасом Брюссоном, и на сегодня работает 22 странах, в том числе во Франции, Испании, Великобритании, Италии, Польше, Германии, Бельгии, Голландии, Люксембурге, Португалии, Украине и России. В январе 2019 года BlaBlaCar Россия запустил сервис BlaBlaCar Pro, который открыл доступ к платформе попутчиков для регулярных автобусных перевозчиков.