Честный лототрон: «Мария-Ра» признала факт нарушений при розыгрыше автомобилей

Новости 11.11.2019 12:50 48

Прошедший в конце октября розыгрыш 10 автомобилей от барнаульского ритейлера "Мария-Ра" завершился скандалом. Компания из-за нарушений условий конкурса была вынуждена проводить процедуру повторно, таким образом сразу три транспортных средства поменяли владельца. В самой сети нарушения связали с просчетами рядовых сотрудников. Впрочем, по мнению участников, в целом сам конкурс вызывает большие вопросы.

Напомним, изначально "Мария-Ра" заявила о том, что разыграет среди покупателей 10 автомобилей Hyundai Solaris. Предполагалось, что это произойдет в ходе прямого эфира. По итогам мероприятия 28 октября действительно были опубликованы фамилии 10 призеров. Пользователи соцсетей выразили недоумение, почему никто из победителей так и не вышел на связь в официальных пабликах ритейлера. Более того, по мнению части комментаторов, сам финальный эфир был подготовлен заранее и транслировался якобы в записи.

Но настоящие странности начались спустя два дня. Уже в конце октября в компании признали факт нечестного определения победителей.

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«У нас еще новость для участников акции «Выиграй 10 автомобилей», которые уже успели расстроиться. В связи с попустительством работников магазинов "Мария-Ра" три победителя аннулированы, так как победители не совершали покупки, а регистрировали чужие чеки», - гласит релиз на сайте компании от 31 октября.

При этом изначально нарушения были выявлены в отношении только одно автомобиля, но затем к нему оперативно добавили еще два.

По данным источников «Политсибру», розыгрыш изначально якобы был построен таким образом, что все 10 автомобилей разошлись «по своим» и в большинстве случаев победителями значились директора магазинов сети, либо их родственники с точно такой же фамилией. При этом чеки на данных лиц, по одной из версий, заполняли кассиры "Мария-Ра". В итоге фамилии оказались слишком узнаваемыми, поэтому в соцсетях зазвучали обвинения компании в нечестности. В итоге «Мария-Ра» объявила о дополнительном розыгрыше.

Однако доверие к конкурсу среди пользователей соцсетей уже оказалось подорвано – высказываются подозрения в очередной «постановке», отмечается нежелание организаторов использовать рандом-сервисы вместо лототрона и многое другое. В частности, люди отмечают подозрительно высокий процент счастливчиков в Барнауле.

"Политсибру" подготовил официальный запрос в адрес компании. Кстати, полные правила конкурса в настоящее время недоступны. Поэтому проверить наличие пункта о запрете участвовать в розыгрыше сотрудникам компании, либо их родственникам, не представляется возможным.

Кстати, в прошлом в адрес ритейлера уже звучали аналогичные обвинения. Например, жительница села Зудилово дважды выиграла приз в новогоднем конкурсе (билеты на Кремлевскую елку). Вероятность такого сценария составляла ничтожные 0,0001%. В соцсетях найти человека с такими же ФИО, как у лауреата, не удалось. В итоге представители «Марии-Ра» сообщили, что сами удивлены таким везением.