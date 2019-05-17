Режим ЧС: Бийск на грани экологической катастрофы?

Новости 11.11.2019 11:15 306

В Бийске введен режим ЧС в связи с ухудшающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, город буквально стал зарастать свалками после ограничения въезда мусоровозов на городской полигон ТБО. Об этом пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на слова первого заместителя главы города Ирины Ломоносовой.

Сообщается, что главное причиной очередного мусорного коллапса стали взаимные экономические претензии регионального оператора, обслуживающего бийскую зону - «Спецобслуживание-Центральное», и распорядителя бийского полигона ТБО - «Спецобслуживание плюс».

Так, еще в конце сентября 2018 года между новым регоператором и полигоном был заключен договор по приему и размещению твердых коммунальных отходов. Однако вот уже девятый месяц предприятия спорят — верно ли он прописан.

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В марте 2019 года дело ушло в краевой арбитражный суд. С тех пор предприятия обмениваются взаимными претензиями. Заседания временами переносятся. Решение данного вопроса откладывается.

Основной конфликт вокруг коэффициента сжатия отходов, ввозимых мусоровозами регионального оператора на бийский полигон. Без четкого установления этого коэффициента каждое из предприятий по-своему оценивает стоимость услуг по захоронению мусора.

Поясним, «Спецобслуживание плюс», обслуживающее полигон, выставляет счета за свои услуги исходя из коэффициента сжатия 4, который, как поясняют на предприятии, прописан в договоре между сторонами и выбран таковым исходя из технической документации на мусоровозы регоператора. В «Спецобслуживании-Центральное» названную цифру считают завышенной и реально на практике не применяемой, и также ссылаясь на техническую документацию к транспорту просят суд заставить полигон пересчитать стоимость своих услуг исходя уже из коэффициента 2,27 - почти двое ниже.

Сегодня полигон принимает для разгрузки лишь 20 машин в сутки вместо обычных 40. В «Спецобслуживании плюс» говорят, что понимают: полный запрет на въезд транспорта на полигон негативно отразится на санитарно-эпидемиологической обстановке в Бийске.

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Пока Бийск заваливает мусором, в краевом суде готовятся к новому заседанию. Оно назначено на 19 ноября. Предполагается, что на нем будет рассмотрено ходатайство сторонних экспертов - нанятой барнаульской аудиторской компании «Лифо-Аудит». Именно ее специалисты должны предоставить суду заключение о реальных коэффициентах, применяемых мусоровозами в Бийске. В наукограде пока приняли свои меры - ввели режим ЧС.

Из-за того, что полигон просит плату за мусор не является судебными основанием невывоза мусора из города Бийска, - говорит Ирина Ломоносова, - решение ЧС сегодня будет доведено до всех.

В мэрии указали на недочеты в работе регоператора. Однако на полигоне уверены: им тоже есть, чего опасаться: при введенном режиме ЧС под предлогом недопущения экологической катастрофы «Спецобслуживание плюс» могут лишить права распоряжения бийском полигоном и передать его в пользование региональному оператору, который ранее настаивал на лишении бийского полигона лицензии.