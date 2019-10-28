«Два Алтая» не вошли в число лидеров по уровню доверия к губернаторам

Новости 11.11.2019 10:55 230

Кремль подвел итоги выполнения KPI по выборам, доверию президенту и главам регионов на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, прошедшем в Подмосковье 7-9 ноября, передает РБК со ссылкой на неназванные источники.

Верю – не верю

Общие для внутриполитического блока администрации президента и регионов KPI были введены в феврале. В частности, появились KPI по уровню доверия президенту и главам регионов и отдельно по выборам. Каждому вице-губернатору раздали в конверте данные KPI по его региону, взятые из закрытого георейтинга ФОМа, составляемого несколько раз в год. Кроме того, приводились результаты опросов по ряду показателей для каждого субъекта. А именно, уровню социального самочувствия граждан и отношению жителей к:

Внешней политике президента;

Миграционной политике;

Экономической политике правительства;

Партии «Единая Россия».

В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сообщили два участника семинара. На последнем, 85-м месте — Хабаровский край, который возглавляет представитель ЛДПР Сергей Фургал.

Вице-губернатор Архангельской области объяснил падение рейтинга президента отсутствием диалога с населением как со стороны Москвы, которая планировала вывозить мусор на полигон «Шиес», так и со стороны внутриполитического блока области. Однако руководство внутриполитического блока Кремля возразило что причина — в плохой работе регионального блока.

В пятерку лидеров по уровню доверия губернаторам вошла Ингушетия, а также Курганская и Курская области. В пятерку аутсайдеров попали два региона Сибири: Иркутская область и Красноярский край. Рейтинги местных глав пострадали от стихийных бедствий – наводнение в Иркутской области и лесные пожары в Красноярском крае. Ранее близкие к администрации президента источники сообщали о планирующейся отставке иркутского губернатора коммуниста Сергея Левченко.

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Кого хочешь выбирай

Выполнение выборного KPI было признано в целом успешным. KPI по выборам для регионов оценивается по результату кандидата от власти или партии власти по итогам кампании, уровню явки и оценки гражданами легитимности выборов по итогам соцопросов.

На губернаторских выборах внутриполитическим блокам регионов ставилась задача добиться победы провластного кандидата в первом туре с результатом не менее 55%, при явке 30% и с показателем легитимности не менее 50%. Все эти цели были достигнуты. На выборах в парламенты регионов ставилась задача обеспечить победу «Единой России» с получением не менее половины мандатов совокупно по спискам и округам, явкой 25% или более и показателем легитимности от 30%. Ниже установленной планки явка была лишь на выборах в Мосгордуму (21,77%).

Регионам также были поставлены стратегические задачах на выборы 2020 года, KPI при этом остались прежними. Относительно выборов в Госдуму указывалось, что «внутриполитические блоки регионов должны взаимодействовать с «Единой Россией» и готовиться к конкурентной борьбе. В целом, вице-губернаторам советовали работать со всеми партиями, представленными в регионе, а также о необходимости работы с «зеленой» повесткой (отмечалось, что регионы недостаточно хорошо умеют работать с экологическими кейсами). Также региональным чиновникам рассказали о системе «Инцидент-менеджмент» и о приемах работы с социально важным и позитивным контентом в соцсетях.

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Мнение

Политолог Евгений Минченко полагает, что введение KPI себя оправдало.

«Исхожу из того, что успешным является то, что приносит результат. Если выборы выигрываются — значит, [введение KPI] было успешным», — сказал он.

Что касается KPI по доверию президенту и губернаторам, то, по словам эксперта, нужно будет посмотреть, сколько отставок будет во время очередного сезона ротации глав регионов. По количеству отставленных губернаторов можно будет судить о том, кто не выполнил этот KPI, говорит Минченко. Рейтинги президента и главы региона часто близки по своим значениям, если в субъекте «все начинает валиться», то падают оба показателя, резюмирует политолог. В целом, по оценке Минченко, «в последнее время очевидна профессионализация корпуса вице-губернаторов по внутренней политике». Многие из них вышли из политтехнологической сферы, отмечает эксперт.