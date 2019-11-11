На фестиваль «Young Old: новые старшие» при поддержке РСХБ пришли более 13 тысяч человек

Новости 11.11.2019 19:20 123

Более 13 тысяч человек узнали, как сделать свою жизнь ярче и здоровее, наполнить ее творчеством, активностью и новыми знаниями. Это стало возможным благодаря фестивалю «Young Old: новые старшие», который прошел 3-4 ноября в Культурном центре ЗИЛ в Москве. Двухдневный танцевальный марафон, мастер-классы и тренинги, театральные представления, лекции от ведущих экспертов и творческие лаборатории, освоение соцсетей и технологий, рынок авторских изделий – всего на площадке прошло более 150 мероприятий. Главный спонсор мероприятия АО «Россельхозбанк» рассказал гостям о специальных предложениях для клиентов старшего возраста.

Главной темой фестиваля стала борьба с возрастными стереотипами, поэтому большой блок программы был посвящен вдохновляющим примерам людей, изменивших свою жизнь в зрелые годы.

Настоящий фурор произвела танцевальная зона фестиваля: слушать свое тело и гармонично управлять им учились почти 5 тысяч человек, которые познакомились с танго нуэво, бачатой, сальсой, свингом и даже брейк-дансом.

На фестивале внимание было уделено и таким важным темам, как финансовая грамотность и возможности по улучшению материального благосостояния. Консультации на эти темы провел главный спонсор мероприятия Россельхозбанк, сотрудники которого рассказали гостям о специальных предложениях и о том, как правильно пользоваться финансовыми инструментами.

«Россельхозбанк заботится о том, чтобы старшее поколение имело все возможности для активной, полноценной и счастливой жизни. На фестивале РСХБ повышал финансовую грамотность посетителей, ведь ориентироваться в этой сфере нужно каждому. К услугам клиентов старшего возраста – многообразие продуктов Банка: «Пенсионная карта», позволяющая получать дополнительный доход на остаток средств на счете, вклады «Пенсионный доход» и «Пенсионный Плюс», кредит «Пенсионный», для которого не нужно подтверждения целевого использования», – подчеркнула социальную направленность РСХБ руководитель Блока розничного бизнеса Светлана Вишнякова.

Также Банк провел двухдневный розыгрыш призов, участниками которого стали 1 тысяча человек.

Большой интерес участников вызвал темы, посвященные волонтерству. На одной из сессий старшие лидеры мнений делились мотивирующими историями о том, как можно изменить мир к лучшему, начиная с небольших инициатив. А на «Ярмарке добрых дел» можно было познакомиться с представителями конкретных волонтёрских и благотворительных организаций и записаться в них.

В рамках фестиваля даже прошёл кастинг в модельное агентство Oldushka, принять участие в котором пришли больше 500 женщин старшего возраста, многим из которых больше 70-ти лет.

Следующий фестиваль «Young Old: новые старшие» пройдёт в июле в Перми. В планах организаторов – масштабировать проект и дальше в регионы, постепенно меняя отношение общества к старшим и давая им конкретные стратегии успеха в зрелом возрасте. «Мы вступаем в долгожданное «общество долголетия», и значит, нужно сконцентрироваться на его возможностях, а не продолжать тревожиться относительно неизбежного старения», – говорят создатели фестиваля Екатерина Курашева и Татьяна Дроздова. – 13 тысяч человек, которых собрал фестиваль, только подтверждают, что у многих старших есть четкий запрос на то, чтобы быть нужными, потребность и возможность делиться своим опытом и энергия для реализации этого потенциала».

Фестиваль прошел при поддержке главного спонсора АО «Россельхозбанк» и партнеров: проекта «Московское долголетие», ПАО «Ростелеком», проекта «Азбука интернета» и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.